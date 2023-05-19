"Требует взятку": полицейского оклеветал в соцсетях житель Семея

Оклеветавшего полицейского мужчину привлекут к ответственности в городе Семее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Абайской области.

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

18 мая пьяного жителя Семея, который нарушал покой жителей одного из микрорайонов, доставили в участковый пункт полиции.

«В ходе сбора материала в административном здании гражданин снял на камеру своего смартфона видео, в котором публично оклеветал участкового инспектора, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство. Снятое он опубликовал в социальной сети», – рассказали в ДП.

Таким образом, мужчину привлекут к ответственности сразу по трем административным статьям: за распитие алкоголя и нецензурную брань в общественных местах (статья 434) и ложное обвинение лица в тяжком или особо тяжком преступлении (часть 3 статьи 73-3).