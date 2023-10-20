Требуется качественная подготовка

Член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов посетил Западно-Казахстанскую область, где 5 ноября в пилотном режиме будут избираться акимы Каратобинского, Бокейординского и Таскалинского районов. Во время поездки он проверил готовность к выборам и оказал методическую и практическую помощь членам территориальных избирательных комиссий.

На совещаниях в районах были заслушаны отчеты местных исполнительных органов, органов прокуратуры, отдела полиции, отдела занятости и социальных программ и районных территориальных избирательных комиссий, сообщает ЦИК.

Для повышения квалификации членов участковых избирательных комиссий организовано обучение правовым основам избирательного процесса, организации работы избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов районных акимов.

В процессе обучения проанализированы практические кейсы, связанные с работой участковых избирательных комиссий в день выборов.

В ходе обучающего семинара член ЦИК Шавхат Утемисов подчеркнул, что в реализации конституционных прав граждан не должно быть мелочей, и поручил провести качест­венную подготовительную работу в части инфраструктурного обеспечения избирательных участков, в том числе резервными источниками электропитания, телефонного и интернет-соединения. Он отметил важность создания на избирательных участках условий для лиц с особыми потребностями.

Также Шавхат Утемисов проверил готовность избирательных участков во всех селах, которые будут принимать участие в предстоящей выборной кампании, и ответил на все актуальные вопросы членов избирательных комиссий.