​Трехлетний бюджет принят

Как отметил в своем выступлении депутат Мажилиса Омархан Оксикбаев, в проект трехлетнего бюджета сенаторами внесено 27 поправок. Из них одна предусматривает уменьшение объема бюджетных изъятий на 1 805 198 тыс. тенге на содержание и обслуживание двух многофункциональных ледовых комплексов в городе Алматы, построенных для проведения Универсиады-2017. 13 поправок предполагают перераспределение расходной части республиканского бюджета на 2017 год на общую сумму 26 094 527 тыс. тенге за счет сокращения средств резерва Правительства.

Еще 13 поправок связаны с перераспределением выделенных средств между министерствами здравоохранения и социального развития, национальной экономики и сельского хозяйства в связи с разработкой новой программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Поправки в Закон «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017–2019 годы» связаны с уменьшением объема бюджетных изъятий города Алматы на сумму 1,8 млрд тенге ежегодно.

В целом, по прогнозам Правительства, реальный рост ВВП в 2017 году прогнозируется на уровне 1,9%, в 2018 году – 2,1%, в 2019 году – 2,7%, 2,9% – в 2020 году и 3,1% – в 2021 году. Номинальный ВВП увеличится с 48 391,8 млрд тенге в 2017 году до 63 643,9 млрд тенге в 2021 году, ВВП на душу населения – с 7,5 до 10 тыс. долларов соответственно.

Цену на нефть на ближайшие три года разработчики заложили на консервативном уровне – 35 долларов за баррель с последую­щим ростом до 45 долларов к 2021 году.

Инфляция, согласно документу, будет в запланированных параметрах: в 2017 году 6–8%, в 2018 году 5–7%, в 2019 году 4–6% с последующим снижением до 3–4% в 2020–2021 годах.

«Добро» палаты получил и проект закона «О внесении изменений в Закон РК от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса РК и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс РК». Таким образом, Мажилис закрепил продление срока моратория на продажу земель иностранцам до 31 декабря 2021 года. Ранее срок действовал до 31 декабря 2016 года. Коррективы касаются, в частности, предоставления иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем 50%, права временного землепользования на земли сельхозназначения.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса одобрили также в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками «О контрразведывательной деятельности». Документы закрепляют работу этой службы, которая станет самостоятельной и не будет рассматриваться частью оперативно-розыскной деятельности.

– В свете новых угроз и вызовов, которым приходится противостоять нашей стране, возникла необходимость постоянного совершенствования системы общегосударственных мер, обеспечения национальной безопасности. Сегодня мы испытываем негативное влияние многих внешних факторов, обусловленных не­стабильностью и конфликтами в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим органам контрразведки приходится решать стоящие перед ними задачи по своевременному выявлению и предотвращению внешних угроз, – сказал заместитель председателя КНБ Марат Калкабаев.

Он подчеркнул, что в мире контрразведывательная деятельность законодательно определена как самостоятельный вид государственной деятельности, в нашем же государстве эта деятельность рассматривается как часть оперативно-розыскной деятельности, хотя они имеют принципиальные отличия.

– Назрела необходимость правового регулирования контрразведки как самостоятельного вида государственной деятельности, направленного на защиту национальной безопасности, – отметил М. Калкабаев.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Ирина Аронова, напомнив предусмотренную в документе статью о том, что при осуществлении контрразведывательной деятельности не допускаются действия, унижающие честь и достоинство гражданина, и что действия органов, осуществляющих контрразведывательную деятельность, могут ли быть обжалованы прокуратурой или судом, поинтересовалась – могут ли быть приостановлены или прекращены действия определенного сотрудника или же контрразведывательное мероприятие в целом. В ответ замглавы КНБ заявил однозначно – безусловно могут. Заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель уточнил – как в отношении сотрудников, осуществляющих контрразведывательную деятельность, так и в том случае, когда проводится комплекс мероприятий.

Одобрение палаты в этот день получили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам обязательного социального медицинского страхования. При подготовке законопроекта ко второму чтению мажилисменами предложено внести изменения в Бюджетный кодекс. Депутатские поправки, касающиеся расширения направлений расходов республиканского бюджета на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи ГОБМП с 2017 года, поддержаны Правительством РК.