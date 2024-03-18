Трехлетняя девочка пропала в Алматинской области

Женщина обратилась в полицию с просьбой помочь найти ее дочь, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 17 марта в полицию Енбекшиказахского района обратилась 40-летняя жительница села Куш. Она сообщила о том, что ушла из дома и не вернулась ее трехлетняя дочь.

Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции.

«По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области, была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока» ,- прокомментировали в правоохранительных органах.

В настоящее время проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия с использованием специально обученных собак.