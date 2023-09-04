Трехсменка – уже история

В светлом, просторном здании 20 учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, два оборудованных кабинета химии и физики, лингафонный кабинет, компьютерный класс, библиотека с читальным залом. Школа полностью оснащена современной мебелью. Обучаться дети будут на государственном и русском языках. Самое главное, со сдачей в эксплуатацию нового учебного заведения в селе, наконец-то, решена проблема трехсменного обучения.

Рады событию школьники, еще больше рады их родители.

– Безус­ловно, для сельских жителей, имеющих детей школьного возраста, сегодня радостное и долгожданное событие, – делится одна из жительниц села Жибек Жолы. – Мы все очень ждали открытия новой школы. Сами понимаете, как нелегко было и детям, и учителям заниматься и работать в три смены. Теперь все это в прошлом!

Порог новой школы-лицея переступили 435 учащихся.

Отмечено, что в следующем году в селе Жибек Жолы начнется строительство еще одного учебного заведения на 1 200 мест по программе «Комфортная школа».