Трехсменка – уже история

Общество
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Дана Сакенова

День знаний стал двойным праздником для жителей села Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области.
1 сентября здесь торжественно открылась новая и долгожданная школа-лицей.

фото пресс-служба акима района

В светлом, просторном здании 20 учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, два оборудованных кабинета химии и физики, лингафонный кабинет, компьютерный класс, библиотека с читальным залом. Школа полностью оснащена современной мебелью. Обучаться дети будут на государственном и русском языках. Самое главное, со сдачей в эксплуатацию нового учебного заведения в селе, наконец-то, решена проблема трехсменного обучения.

Рады событию школьники, еще больше рады их родители.

– Безус­ловно, для сельских жителей, имеющих детей школьного возраста, сегодня радостное и долгожданное событие, – делится одна из жительниц села Жибек Жолы. – Мы все очень ждали открытия новой школы. Сами понимаете, как нелегко было и детям, и учителям заниматься и работать в три смены. Теперь все это в прошлом!

Порог новой школы-лицея переступили 435 учащихся.

Отмечено, что в следующем году в селе Жибек Жолы начнется строительство еще одного учебного заведения на 1 200 мест по программе «Комфортная школа».

#школа #открытие #Жибек жолы #лицей

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