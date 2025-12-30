Трехсторонняя комиссия усилит профилактику трудовых рисков

Несмотря на общее снижение показателей, в ряде отраслей и регионов сохраняются системные риски, требующие усиления профилактической работы

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Участники встречи обсудили текущую ситуацию в сфере труда и механизмы раннего выявления рисков. Отмечено, что мониторинг осуществляется посредством Карты трудовых рисков, охватывающей 96 373 предприятия, из которых 1 783 находятся в зоне повышенного внимания. С момента внедрения системы из категории высокого риска выведено 3,2 тыс. организаций с охватом более 100 тыс. работников.

Также рассмотрены вопросы охраны труда и профилактики производственного травматизма. Отдельное внимание вице-премьер уделила укреплению взаимосвязи между системой образования и рынком труда, в том числе вопросам организации профессиональной практики студентов через платформу Enbek.kz.

В завершение участники утвердили План работы Республиканской трехсторонней комиссии на 2026 год.

По итогам заседания профильным государственным органам поручено усилить мониторинг предприятий с повышенными социально-трудовыми рисками, активизировать работу по развитию межведомственного обмена данными, активизировать профилактику производственного травматизма с персональной ответственностью руководителей.

