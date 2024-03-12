Тренеров в Шымкенте осудили за поддельные командировочные документы

Они предоставляли подложные документы о выезде спортсменов на учебно-тренировочные сборы в разные регионы страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По приговору суда тренеров спортивных школ управления физкультуры и спорта Шымкента осудили сроком на 1 и 2 года по факту хищения бюджетных денег.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что период с 2022 по 2023 года тренеры предоставляли подложные командировочные документы о выезде спортсменов на учебно-тренировочные сборы в Алматы, Тараз и Туркестанскую область. Таким образом, совершено хищение на сумму более 6 млн тенге. Ущерб полностью возмещен государству», — прокомментировали в надзорном органе.

В ведомстве напомнили, что в правоохранительных органах на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению преступлений против хищения госсредств.