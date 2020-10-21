Треть урожая – на хирманах

Все хлопкосеющие районы Туркестанской области складируют сырец на хирманах или сразу же отправляют на переработку на предприятия. При этом далеко не у всех крестьян есть деньги, чтобы хранить урожай в надежде на то, что закупочная цена на него может пойти в рост.

Земледельцы уже собрали более 120 тыс. тонн хлопка-сырца, что даже чуть больше, чем треть от запланированного объема. В нынешнем году намечается получить порядка 330 тыс. тонн при урожайности 23 центнера с гектара.

На верхней строчке областной сводки сейчас находятся хлопкоробы Кентау с сельской зоной. Здесь сырец успели собрать на площади, составляющей чуть больше 60% от общего посева. К слову, это самая северная в мире зона хлопкосеяния, но местные хлопкоробы опередили даже южные традиционно хлопковые районы Туркестанской области – Мактааральский и Жетысайский.

Причина в том, что на юге вес­ной было много пересевов из-за погодных условий, и это в определенной степени задержало созревание урожая. После наводнения в Мактаарале хлопкоробы закончили повторный сев только в начале июля. Отсюда и столь пестрая картина на полях: где-то завершают уборку, а где-то ее еще и не начинали.

Кентауские хлопкоробы могут в текущем году похвалиться не только ранним началом хлопковой страды, но и хорошим урожаем, который пока существенно выше, чем в южной зоне области. В бунты на хирманах для дальнейшей переработки складировано порядка 20 тыс. тонн сырца. Уже на первом съеме собирают по 25 центнеров с одного гектара, в то время как среднеобластной показатель находится на уровне 22,9 центнера.

Бесспорный лидер в хлопковой отрасли региона – крестьянское хозяйство «Туран», расположенное в сельском округе Карашык Кентау. Когда-то, в 1992 году, здесь начинали с обработки полсотни гектаров, но постепенно увеличили площадь до 1 185 га, на 850 га из которых крестьяне ежегодно выращивают хлопчатник. Сейчас в КХ трудятся 60 человек.

Добиваться высоких урожаев помогает тесное сотрудничество с научно-исследовательским институтом хлопководства и четкое следование всем рекомендациям ученых. Аграрии смело пошли на эксперименты. Результатом совместной работы стало выведение новых сортов хлопчатника – «Туран» и «Туркестан», которые стали использовать земледельцы и других хлопкосеющих районов и городов области.

Сорта отличаются ранним созреванием, и это позволяет хлопкоробам собирать урожай без потерь. Среди преимуществ и то, что для выращивания не требуется большого количества удобрений.

«Туран» и «Туркестан» относятся к четвертому типу хлопчатника. А это значит, что волокно подходит для текстильного производства. Председатель КХ «Туран» Хабибулла Азимов говорит, что в прошлом году на полях хозяйства собрали по 35 центнеров хлопка-сырца с одного гектара, нынче планируется получить более 40 центнеров.

Прошлогоднюю продукцию аграрии экспортировали в Турцию и страны Прибалтики. В ближайших планах хозяйства значится создание собственного текстильного производства.

Чуть больше 20% хлопкового поля успели обработать жетысайские земледельцы, заготовив 60 тыс. тонн сырца. Под хлопчатник в районе отведено более 48 тыс. гектаров. На поля района ежедневно выходят порядка двух с половиной сотен хлопкоуборочных комбайнов.

В районе планируют не менее 70% урожая собрать при помощи комбайнов. Широко задействован и ручной труд, поскольку еще не везде успели провести дефолиа­цию. Задержка с проведением этой важной агротехнической процедуры, без которой комбайны не могут приступить к машинному сбору урожая, тоже связана с частичным весенним пересевом, поздним поливом.

Синоптики обещают хорошую погоду, что радует крестьян, рассчитывающих успеть до наступ­ления непогоды собрать весь выращенный урожай.

А вот с закупочной ценой на хлопок-сырец уже определились. Для 1-го и 2-го сортов волокна она установлена на уровне 130 тенге за килограмм. Впрочем, кому-то удается продать даже чуть дороже. Но все равно хлопкоробы считают, что цена могла бы быть и выше, учитывая ситуацию, складывающуюся на Лондонской хлопковой бирже. Котлук Индекс существенно подрос с тех пор, как началась хлопковая страда.

Однако в текущем году активности иностранных компаний на казахстанском рынке хлопка не наблюдается, видимо, сказалась сложная эпидемиологическая ситуация. Поскольку хлопковая отрасль в Казахстане преимущественно ориентирована на экспорт, ценовая политика в ней формируется на основе спроса на продукцию на внешних рынках.

Для урегулирования вопроса определения закупочной цены под председательством первого вице-министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова состоялось совещание с участием руководителей управления сельского хозяйства Туркестанской области, Казахстанской хлопковой ассоциации и хлопкоперерабатывающих заводов. Только после этого Казахстанская хлопковая ассоциация провела собрание заготовителей и переработчиков хлопка, на котором и была установлена закупочная цена на продукцию хлопкоробов.

Учитывая, что в нынешнем году земледельцы Туркестанской области получили хорошую поддержку со стороны государства, такая цена позволит дехканам получить определенную прибыль, хотя и меньше, чем они рассчитывали. Так, только на проведение осенне-полевых работ было выделено около 40 тыс. тонн ГСМ по удешевленным ценам, что на 20 тенге ниже по сравнению с рыночными ценами.

Впервые в текущем году предусмотрено субсидирование стои­мости пестицидов и биопрепаратов, применяемых против вредителей и болезней растений, наряду с сорняками. На эти цели из бюджета направлено 477 млн тенге, что позволяет субсидировать 50% стоимости 343 видов пестицидов.

По информации заместителя руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбола Бекмуратова, на половину стоимости субсидировано 500 видов различных минеральных удобрений. На это выделено свыше 3 млрд тенге. Это позволило субсидировать 75 тыс. тонн минеральных удобрений.

При поддержке Правительства на кредитование полевых работ по программе «Кең дала» было выделено льготных кредитов на сумму 4,5 млрд тенге с годовой ставкой вознаграждения 6%. В общей сложности профинансировано 1 332 проекта.