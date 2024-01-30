Тревожная тенденция

Такую информацию озвучил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на форуме «Обеспечение качества высшего образования: состояние и перспективы развития», организованном Комитетом по обеспечению качества высшего образования МНВО. По его словам, качество человеческого капитала в Казахстане демонстрирует неоднозначную динамику развития. В частности, данные международных исследований PISA 2022 показывают, что по результатам оценки навыков функциональной грамотности 15-летних обучающихся идет значительное снижение по математике, чтению и естествознанию.

При этом Казахстан показывает более низкие результаты по сравнению с усредненными показателями стран ОЭСР. Например, доля учащихся с низкой успеваемостью по математике, чтению и естествознанию выше по сравнению со средним значением в странах ОЭСР в 1,6, 2,5 и 1,9 раза соответственно. Неудивительно, что у нас так много абитуриентов, которые не набрали проходной балл ЕНТ. Только в 2022 году не преодолел проходной порог каждый пятый ученик.

Не менее тревожны результаты международного исследования компетенций взрослого населения – PIAAC по функциональной грамотности населения в возрасте 16–65 лет. Согласно им, навыки казахстанцев также ниже среднего уровня стран ОЭСР.

Навыки молодежи равны или порой даже ниже навыков старшего поколения. При этом половина граждан в возрасте 25–34 лет имеют высшее образование, тогда как среди людей 55–65 лет высшее образование получили лишь 27%. Половина населения Казахстана как по читательской (49%), так и по математической (52%) грамотности достигает только второго уровня из четырех, и лишь четвертая часть населения – более высоких уровней…

В этом году планируются разработка и внедрение национального цифрового рейтинга вузов Казахстана, что является частью обширной стратегии по улучшению качества высшего образования в стране.

– Цифровой рейтинг будет ориентирован на повышение прозрачности и объективности в оценке учебных заведений, предоставляя надежные и актуальные данные о качестве образования, научных исследованиях, а также уровне вовлеченности студентов. Рейтинг будет формироваться на основе цифровых данных, что требует от вузов активного начала процесса цифровизации своих операций и перевода их в электронный формат. Эта инициатива призвана не только помочь абитуриентам в выборе университета, но и стимулировать вузы к постоянному развитию и совершенствованию, – подчеркнул министр.

Участниками форума в лице руководителей организаций высшего и послевузовского образования, представителей НПП «Атамекен» и Европейского реестра гарантии качества образования отмечены преимущества национальной модели обеспечения качества. В частности, особое внимание уделено модели и принципам построения внутренней системы обеспечения качества и роли искусственного интеллекта в повышении уровня высшего образования.

Здесь были представлены итоги рейтинга двух тысяч образовательных программ 95 вузов, которые оценивались по 19 критериям: карьерные перспективы выпускников, показатели качества образовательных программ, достижения образовательных прог­рамм, оценка содержания и общие показатели. Отметим, что национальный рейтинг играет особую роль в повышении качества высших учебных заведений, поэтому в фокусе внимания были вопросы международной практики создания академических рейтингов и методологии формирования национального рейтинга в системе отечественного высшего образования.

В рамках форума прошли три тематические сессии. Это «Тюнинг внут­ренней системы обеспечения качества ОВПО», где были представлены первые результаты научной программы Национального центра развития высшего образования по исследованию состояния системы внутреннего обеспечения качества, структуризации внутренних процессов вуза, новые подходы к регламентации внутренних процессов вуза на опыте Astana IT University.

В рамках тематической сессии «Совершенствование подготовки научных кадров» участники поделились опытом подготовки докторантов в отечественных и зарубежных вузах, рекомендациями по экспертизе и рецензированию докторских диссертаций, предложениями по стратегии развития казахстанских научных журналов, обозначили проблемы ретракции статей казахстанских авторов в зарубежных изданиях.

Сессия «Совершенствование системы государственного регулирования сферы высшего и послевузовского образования» была посвящена внедрению новой регуляторной политики с чистого листа, обсуждению новых подходов проведения государственного контроля. Особое внимание было уделено организации учебного процесса в вузах и лицензированию образовательной деятельности при подготовке медицинских кадров.