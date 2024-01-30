Тревожная тенденция Свежий выпуск 30 января 2024 г. 3:30 2 Самат Бейсембаев Согласно международным исследованиям, уровень образованности казахстанцев постепенно снижается. фото из архива "КП" Такую информацию озвучил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на форуме «Обеспечение качества высшего образования: состояние и перспективы развития», организованном Комитетом по обеспечению качества высшего образования МНВО. По его словам, качество человеческого капитала в Казахстане демонстрирует неоднозначную динамику развития. В частности, данные международных исследований PISA 2022 показывают, что по результатам оценки навыков функциональной грамотности 15-летних обучающихся идет значительное снижение по математике, чтению и естествознанию. При этом Казахстан показывает более низкие результаты по сравнению с усредненными показателями стран ОЭСР. Например, доля учащихся с низкой успеваемостью по математике, чтению и естествознанию выше по сравнению со средним значением в странах ОЭСР в 1,6, 2,5 и 1,9 раза соответственно. Неудивительно, что у нас так много абитуриентов, которые не набрали проходной балл ЕНТ. Только в 2022 году не преодолел проходной порог каждый пятый ученик. Не менее тревожны результаты международного исследования компетенций взрослого населения – PIAAC по функциональной грамотности населения в возрасте 16–65 лет. Согласно им, навыки казахстанцев также ниже среднего уровня стран ОЭСР. Навыки молодежи равны или порой даже ниже навыков старшего поколения. При этом половина граждан в возрасте 25–34 лет имеют высшее образование, тогда как среди людей 55–65 лет высшее образование получили лишь 27%. Половина населения Казахстана как по читательской (49%), так и по математической (52%) грамотности достигает только второго уровня из четырех, и лишь четвертая часть населения – более высоких уровней… В этом году планируются разработка и внедрение национального цифрового рейтинга вузов Казахстана, что является частью обширной стратегии по улучшению качества высшего образования в стране. – Цифровой рейтинг будет ориентирован на повышение прозрачности и объективности в оценке учебных заведений, предоставляя надежные и актуальные данные о качестве образования, научных исследованиях, а также уровне вовлеченности студентов. Рейтинг будет формироваться на основе цифровых данных, что требует от вузов активного начала процесса цифровизации своих операций и перевода их в электронный формат. Эта инициатива призвана не только помочь абитуриентам в выборе университета, но и стимулировать вузы к постоянному развитию и совершенствованию, – подчеркнул министр. Участниками форума в лице руководителей организаций высшего и послевузовского образования, представителей НПП «Атамекен» и Европейского реестра гарантии качества образования отмечены преимущества национальной модели обеспечения качества. В частности, особое внимание уделено модели и принципам построения внутренней системы обеспечения качества и роли искусственного интеллекта в повышении уровня высшего образования. Здесь были представлены итоги рейтинга двух тысяч образовательных программ 95 вузов, которые оценивались по 19 критериям: карьерные перспективы выпускников, показатели качества образовательных программ, достижения образовательных программ, оценка содержания и общие показатели. Отметим, что национальный рейтинг играет особую роль в повышении качества высших учебных заведений, поэтому в фокусе внимания были вопросы международной практики создания академических рейтингов и методологии формирования национального рейтинга в системе отечественного высшего образования. В рамках форума прошли три тематические сессии. Это «Тюнинг внутренней системы обеспечения качества ОВПО», где были представлены первые результаты научной программы Национального центра развития высшего образования по исследованию состояния системы внутреннего обеспечения качества, структуризации внутренних процессов вуза, новые подходы к регламентации внутренних процессов вуза на опыте Astana IT University. В рамках тематической сессии «Совершенствование подготовки научных кадров» участники поделились опытом подготовки докторантов в отечественных и зарубежных вузах, рекомендациями по экспертизе и рецензированию докторских диссертаций, предложениями по стратегии развития казахстанских научных журналов, обозначили проблемы ретракции статей казахстанских авторов в зарубежных изданиях. Сессия «Совершенствование системы государственного регулирования сферы высшего и послевузовского образования» была посвящена внедрению новой регуляторной политики с чистого листа, обсуждению новых подходов проведения государственного контроля. Особое внимание было уделено организации учебного процесса в вузах и лицензированию образовательной деятельности при подготовке медицинских кадров. #рейтинг #Образование #уровень #исследования #ОЭСР #PISA #PIAAC