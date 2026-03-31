Три дня дал Бектенов на создание Инновационного штаба при правительстве

Правительство
19

Штаб проведет комплексную инвентаризацию предприятий

Фото: пресс-служба правительства РК

По итогам рассмотрения в правительстве вопроса развития инноваций в рамках норм, закрепленных в новой Конституции, Премьер-министр дал ряд поручений профильным ведомствам и госорганам, сообщает Kazpravda.kz

Министерству науки совместно с заинтересованными госорганами в трехдневный дневный срок создать при Правительстве инновационный штаб для межведомственной координации сферы и выработки технологических приоритетов. Штаб под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации должен обеспечить консолидацию всех участников инновационной экосистемы по всему циклу от идеи до выпуска продукции.

«Для стимулирования инновационной активности предприятий в срок до 1 июня т.к. надо провести комплексную инвентаризацию инновационной деятельности и технологического развития всех предприятий», – отметил Премьер-министр.  

Министерству науки совместно с заинтересованными госорганами до 1 июня текущего года разработать Концепцию развития инноваций с фокусировкой на конкретные приоритетные отрасли и технологии.

Министерствам науки и искусственного интеллекта совместно с отраслевыми министерствами и акиматами внедрить до 1 июля цифровую платформу, обеспечивающую работу «единого окна» для регистрации, сопровождения и мониторинга инновационных проектов. Наряду с этим требуется создать общедоступный национальный реестр инновационных проектов, включающий сведения о разработчиках, технологиях и потенциальных инвесторах.

Координация закреплена за заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Аидой Балаевой.

#инновации #инвентаризация #штаб

