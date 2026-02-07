Три Гран-при из Стамбула

Культура
92

Театр танца Sensitive – уникальный петропавловский коллектив артистов с нарушением слуха – вновь успешно представил Казахстан на международной сцене. Ансамбль вернулся с победами из Стамбула, укрепив за собой статус одного из самых востребованных творческих коллективов страны.

Фото: акимат СКО

На международном ART-фестивале в Турции танцоры Sensitive завоевали Супер Гран-при, два Гран-при и первое мес­то – результат, который стал настоящим триумфом для коллектива и важной вехой в истории его развития.

Коллектив из Северо Казахстанской области известен своим подходом к хореографии и инклюзивному искусству. На международной арене Sensitive уже не раз покорял зрителей и жюри, в том числе на крупных фестивалях в Китае, где коллектив завоевал три Гран-при на конкурсе-фестивале «Кружева Тяньцзиня-2025» среди более чем 700 участников со всего мира.

Под художественным руководством Ольги Ростовщиковой танцоры Sensitive не просто исполняют номера – они создают эмоциональные и выразительные постановки. Каждое движение в их танце – это язык сердца, что делает выступления колоритными, глубокими и вдохновляю­щими.

Новый успех коллектива продолжает ломать стереотипы о возможностях людей с особыми потребностями.

#Турция #гран-при #Sensitive #Стамбул #театр танца

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
От водородной энергетики до умных сетей
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
В заказчиках недостатка нет
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ау, отечественный инвестор!
Финансовый ликбез для школьников
В районе открылись новые ФАПы
Урожай зависит от семян
В реку слили кислоту?
Пусть зеленым будет город!
Снег Алматы привычнее песков Неома
Сказка на новый лад
Права человека как приоритет
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Браво, маэстро!
Поэзии прекрасный мир
Общие духовные ценности объединяют народы
Президент Казахстана и Премьер-министр Пакистана посетили к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]