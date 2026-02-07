Театр танца Sensitive – уникальный петропавловский коллектив артистов с нарушением слуха – вновь успешно представил Казахстан на международной сцене. Ансамбль вернулся с победами из Стамбула, укрепив за собой статус одного из самых востребованных творческих коллективов страны.

Фото: акимат СКО

На международном ART-фестивале в Турции танцоры Sensitive завоевали Супер Гран-при, два Гран-при и первое мес­то – результат, который стал настоящим триумфом для коллектива и важной вехой в истории его развития.

Коллектив из Северо Казахстанской области известен своим подходом к хореографии и инклюзивному искусству. На международной арене Sensitive уже не раз покорял зрителей и жюри, в том числе на крупных фестивалях в Китае, где коллектив завоевал три Гран-при на конкурсе-фестивале «Кружева Тяньцзиня-2025» среди более чем 700 участников со всего мира.

Под художественным руководством Ольги Ростовщиковой танцоры Sensitive не просто исполняют номера – они создают эмоциональные и выразительные постановки. Каждое движение в их танце – это язык сердца, что делает выступления колоритными, глубокими и вдохновляю­щими.

Новый успех коллектива продолжает ломать стереотипы о возможностях людей с особыми потребностями.