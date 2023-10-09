Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»

Картина «Қаш», победившая этим летом в номинации «Лучший режиссер» на Шанхайском международном кинофестивале, повествует о нелегкой судьбе народа во время голода 30-х годов в казахской степи. Могильщик Исатай отправляется в ближайший город с рискованной миссией по спасению своего аула, но в пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда. На азиатский «Оскар» работа Айсултана Сеитова представлена в двух номинациях: «Лучший фильм» – наряду с картинами из Японии, Китая и Грузии, среди которых есть и обладатель специального приза жюри Венецианского кинофестиваля этого года – лента «Зла не существует» Рюсукэ Хамагути, и «Лучшая операторская работа».

Кинокартина «Братья» Дархана Тулегенова выпущена кинокомпанией Максима Акбарова Golden Man Media. В сентябре прошлого года фильм получил премию «Дух кино» на Oldenburg International Film Festival в Германии, а в апреле нынешнего был признан Ассоциацией кинокритиков Казахстана «Лучшей драмой» 2022 года. Кроме того, на счету «Братьев» – 10 наград международных кинофестивалей в Италии, России, Узбекистане, Китае, Испании, Болгарии.

Фильм «Бауырына салу» Асхата Кучинчерекова рассказывает историю мальчика, которого с младенчества воспитывала бабушка. Мировая премьера ленты состоялась на только что прошедшем престижном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) в программе «Новые режиссеры».

Обе эти картины номинированы на азиатский «Оскар» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший молодежный фильм». Особенно жаркой ожидается борьба в номинации «Лучший режиссер», где заявлены Рюсукэ Хамагути и участник «Сандэнса» и Берлинского кинофестиваля-2023 Селин Сон со своим хитом «Прошлые жизни» (Южная Корея).

Победители престижной меж­дународной награды будут объяв­лены 3 ноября в Австралии. В этом году награждение Asia Pacific Screen Awards – Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии, созданной с целью признания заслуг азиатского кинемато­графа, пройдет в 16-й раз. Первая церемония состоялась 20 марта 2007 года в Гонконге, после чего некоторые СМИ сразу же окрестили премию «азиатским Оскаром». Среди победителей прошлых лет – казахстанский режиссер Адильхан Ержанов за фильм «Черный, черный человек».