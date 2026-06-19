Чем удивит Balkhash Tour Fest - 2026 и какие сюрпризы ждут гостей фестиваля

Культура

Тысячи гостей приехали в Балхаш на главное событие летнего сезона — Balkhash Tour Fest – 2026

Фото: акимат Карагандинской области

За два дня фестиваля участников ждут спортивные соревнования, концерты, гастрономические рекорды и множество развлечений для всей семьи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Как отмечается, в этом году организаторы подготовили премьеру: впервые небо над Балхашом озарят сотни дронов, которые устроят над водной гладью впечатляющее световое шоу.

Любителей активного отдыха ждут десятки площадок и соревнований. Среди самых увлекательных — гигантская дженга, где участникам предстоит построить самую высокую башню на берегу озера.

Также в программе яркокросс, мас-рестлинг, интерактивное силовое шоу Сергея Цырульникова, массовый заплыв на открытой воде, пляжный волейбол и многое другое.

Организаторы не обошли вниманием и современные технологии. На фестивале создана интерактивная зона искусственного интеллекта, где гости смогут испытать свои силы в игре с роботом-вратарём.

Не обойдётся и без гастрономических сюрпризов. На фестивале попытаются установить рекорд Казахстана, приготовив самый большой казыбургер.

Кроме того, на площадке работают фудкорты, ярмарка ремесленников, кинотеатр под открытым небом, семейные зоны отдыха, творческие площадки и пенные вечеринки. На сцене выступят популярные казахстанские исполнители Miras Zhugunussov, AYAU, Bellucci, Domino, Нурлан мен Мұрат и Qazaq Band.

Для детей подготовили отдельную программу с аниматорами и героями популярного мультфильма «Маша и Медведь».

Для удобства жителей и гостей Балхаша во время фестиваля организовали бесплатные автобусные маршруты от сквера молодёжи до территории Tour Fest. Автобусы будут курсировать с 10:00 до 23:00.

#Балхаш #фестиваль #Balkhash Tour Fest

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