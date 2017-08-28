​Три «лимона» для ровного счета

Юбилейного гостя система учета выставки зарегистрировала 25 авгус­та в 12.38. Отсчет четвертого миллиона посетителей меж­дународной выставки начался с жителя Москвы, приехавшего в Астану по служебным делам. Несмотря на плотный рабочий график, он нашел время для того, чтобы познакомиться с новой достопримечательностью казахстанской столицы – сферой «Нұр Әлем». Это был первый объект, который он посетил на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Почетный гость выразил желание, чтобы подобная выставка прошла и в России. «Есть вероятность того, что в 2025 году ЭКСПО пройдет в Екатеринбурге. Мы будем держать кулаки!» – с улыбкой признался юбилейный гость.

Председатель АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов на правах хозяина лично поздравил юбилейного посетителя и вручил ему памятные подарки. В своей речи глава национальной компании отметил, что динамика посещаемости выставки увеличивается с каждым днем. Причем 15% посетителей ­ЭКСПО-2017 являются иностранцами, среди которых большую часть составляют наши соседи – граждане Российской Федерации.

– Одна из главных задач выставки была связана с увеличением турис­тического потока. ЭКСПО-2017 полностью оправдала наши ожидания. При этом увеличилось не только количество новых рабочих мест, но и выросли доходы. Мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса ощутили все. Загруженность столичных гостиниц выросла вдвое. Такая же динамика наблюдается в ресторанах и точках общественного питания города, – отметил глава национальной компании.

Завершая свою речь, Ахметжан Есимов рассказал о том, что будет в будущем на территории выставки. По его словам, на днях Глава государст­ва утвердил план дальнейшего использования объектов ЭКСПО-2017. После завершения выставки здесь пройдут профилактические работы, после которых основные туристические объекты возобновят свою деятельность.

По плану 2 млн человек должны были посетить выставку за три месяца. Этот показатель на

ЭКСПО-2017 был достигнут почти за месяц до ее окончания: 4 августа на выставке чествовали двухмиллионного посетителя – им оказался 34-летний бизнесмен из Уральска Гайса Жумалиев.