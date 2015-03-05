Три маленьких счастья Статьи Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Общий вес малышей при рождении едва дотягивал до 5 кг. Больше полутора месяцев пришлось провести маме и троим ее маленьким сыновьям под наблюдением врачей. По словам директора Актауского городского перинатального центра Жамал Жаманбаевой, благодаря усилиям врачей мама и дети постепенно окрепли и сейчас абсолютно здоровы.



Мальчиков назвали Мукагали, Шамши и Толегеном. И не случайно. Отец тройняшек Сакен Издибаев – поклонник творчества казахских композиторов и акынов Мукагали Макатаева, Шамши Калдаякова и Толегена Айбергенова. Приняв поздравления и подарки от перинатального центра, многодетная семья отправилась домой, в Бейнеуский район. Дома малышей ждет их старший брат. Врачи отмечают, что это первая тройня, родившаяся в нынешнем году. В последние несколько лет Мангистауская область переживает настоящий бэби-бум на тройняшек.