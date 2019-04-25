Три ребенка отравились после посещения KFC в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
В Нур-Султане три ребенка из одной семьи отравились после посещения KFC, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента охраны общественного здравоохранения.
"Трое детей из одной семьи в возрасте 9 месяцев, 6 и 8 лет поступили в инфекционную больницу с кишечной инфекцией. Пищевое отравление пострадавшие связывают с употреблением продуктов фаст-фуд KFC (куриные крылышки, картофель фри). Была проведена проверка, в результате которой обнаружены нарушения: в морозильной камере хранились с нарушением санитарных требований заранее подготовленные полуфабрикаты - картофель фри и "куриные заготовки", а в приготовленных "стрипсах куриных" обнаружено превышение содержания болезнетворных микроорганизмов", – рассказали в ДООЗ.
В ведомстве уточнили, что администрация KFC устранила все нарушения, выплатила 2,3 миллиона тенге штрафа и продолжила свою работу.
Также отмечается, что в 2018 году имели место 1230 случаев острых кишечных инфекций среди жителей столицы, из них 734 - дети до 14 лет.
"Объекты фаст-фуд проверяются только по жалобам, так как относятся к малому бизнесу, а отдельные перешли на санитарный аудит, проводимый частными аудиторами на платной основе. В связи с чем, департамент в большинстве случаев не располагает сведениями об условиях приготовления блюд, проводится ли лабораторный производственный контроль продукции, пройден ли медосмотр персоналом и т.д", – добавили в департаменте.