Три тонны мусора из парка

Особенно отличились ребята и девчонки из трудовых отрядов «Жасыл ел», которые на протяжении всей акции участ­вуют в самых различных ее мероприятиях. Так и на этот раз более 150 юношей и девушек, вооружившись граб­лями и метлами, очистили Арбат и горпарк от мусора: выдернули сухую траву, в пластиковые пакеты собрали сор, очистили арыки. В результате было собрано около трех тонн мусора, что поразило горожан. «Это в нашем парке и на любимом Арбате было столько мусора? – удивляется житель Талдыкоргана Иван Лисицын. – И ведь мы, конечно, замечаем все это каждый день, и бутылки под скамейками, и пачки из-под чипсов и орешков в арыках. А молодежь не стала смотреть, взяла и убрала».

Один из участников акции, парень из отряда «Жасыл ел», кстати, отметил: «Акция «Таза Қазақстан» должна быть пос­тоянной ил