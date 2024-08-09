Три тонны мусора из парка

Таза Казахстан
6
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане молодые активисты акции «Таза Қазақстан» сделали уборку на местном Арбате и в Парке культуры и отдыха.

фото КГУ "Жетысу Жастары"

Особенно отличились ребята и девчонки из трудовых отрядов «Жасыл ел», которые на протяжении всей акции участ­вуют в самых различных ее мероприятиях. Так и на этот раз более 150 юношей и девушек, вооружившись граб­лями и метлами, очистили Арбат и горпарк от мусора: выдернули сухую траву, в пластиковые пакеты собрали сор, очистили арыки. В результате было собрано около трех тонн мусора, что поразило горожан. «Это в нашем парке и на любимом Арбате было столько мусора? – удивляется житель Талдыкоргана Иван Лисицын. – И ведь мы, конечно, замечаем все это каждый день, и бутылки под скамейками, и пачки из-под чипсов и орешков в арыках. А молодежь не стала смотреть, взяла и убрала».

Один из участников акции, парень из отряда «Жасыл ел», кстати, отметил: «Акция «Таза Қазақстан» должна быть пос­тоянной ил

#экология #мусор #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Месяцы, а то и годы требуются для подготовки тазы к соревнованиям
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Джигиты готовятся к стартам игр кочевников
Отдохни и «прокачай» свой казахский
Все красоты острова Мира
Говорить о сложном просто
Новый наряд будет к лицу
Общественность включилась в благоустройство объектов культурного наследия
Апаня
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Дени Сассу-Нгессо
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Взрыв произошел на гоночной трассе в Германии
Растаявшие ледники в Андах указали на начало новой эпохи
Казахский язык Эльза Панаева считает родным
Как в Усть-Каменогорске выросла Куленовка
Современный кочевник отправляется в путешествие из Казахстана в Китай
С мечтой о родном шаныраке
«Не повидав Азии, нельзя сказать, что знаешь земной шар»
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации

Читайте также

«Таза Қазақстан»: акция против вандализма прошла в Астане
«Таза Қазақстан»: удобный сервис подачи заявок для населени…
В Приаралье продолжаются субботники
Журавлиха стала чище

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]