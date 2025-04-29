Три тонны пластиковых крышек сдали на переработку павлодарские школьники

Экология,Благотворительность
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Вырученные с этого средства направят на лечение детей, борющихся с серьезными заболеваниями, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено Дворцом школьников

Апрельская акция «Твори добро» стала уже традиционной для Павлодарской области. Запустили ее в 2018 году, а последние пять лет координируют проект областной Дворец школьников имени Катаева и благотворительный фонд «Открытые сердца», который регулярно публикует отчет о проделанной работе.

Акция решает три вопроса: экологический – тонны пластика не попадают на свалку, воспитательный – дети учатся не только беречь природу, но и милосердию к окружающим, финансовый – оказывается материальная помощь детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.

Крышки в течение нескольких месяцев собирают во всех городах и районах области, а затем в день акции привозят во Дворец школьников, где вторсырье взвешивают и направляют на переработку. На этот раз удалось собрать 3 тонны крышек, и это своего рода рекорд. За период с 2021 по 2024 год в целом неравнодушные жители Прииртышья сдали на благотворительность более 7,4 тонн пластика, благодаря чему удалось оказать помощь на за 993,7 тыс. тенге. Сейчас в рамках акции частный переработчик выкупает крышки по 120 тенге за килограмм, тогда как на обычных условиях – по 80 тенге.

Не первый год среди самых активных – павлодарская школа №24. Здесь работу по продвижению проекта организовала социальный педагог Фания Чулпановна Меньщикова, которая трудится в этом учебном заведении уже 47 лет. На этот раз коллектив и воспитанники собрали на переработку больше 400 пятилитровых бутылок, полностью наполненных пластиковыми крышками. Часть средств, полученных за крышки, вскоре передадут одному из учеников этой школы, которому требуется лечение.

Как отметила методист Дворца школьников Айгерым Оразбаева, в акции теперь уже участвуют не только школы, детские сады и колледжи, но и предприятия, организации, семьи, – по предварительным подсчетам, более 20 тысяч человек.

#дети #Павлодар #переработка мусора

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