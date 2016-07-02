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​Триумф казахстанской дипломатии

Итоги голосования, состоявшегося в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, доказали, насколько высок авторитет нашей страны на международной арене.

Эта победа позволит повысить имидж Казахстана в мировом сообществе, участвовать в решении глобальных вопросов мира и безо­пасности.

Мы уверены, что наша страна с честью и достоинством будет осуществлять свою миротворческую деятельность в рамках этой авторитетной организации.

Главные ценности казахстанского общест­ва – толерантность, единство и согласие – будут транслированы на мировом уровне при принятии судьбоносных решений.

ОО «Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия»

Республиканская молодежная организация «Жарасым» поздравляет Елбасы Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с историческим событием – избранием страны в Совет Безопасности ООН.

С момента обретения Независимости мирный и политический, и экономический курс Казахстана стал основой для признания нашей страны мировым сообществом.

Взвешенная и дальновидная политика Лидера нации Нурсултана Назарбаева позволила в кратчайшие сроки установить политические и экономические связи, достойно интегрироваться в глобальное пространство.

Казахстан является уважаемым членом многих международных организаций, чьи мирные инициативы всегда оценивались высоко.

Избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН в юбилейный год 25-летия Независимости является еще одним доказательством высокого авторитета и доверия к нашей стране всего мирового сообщества.

Республиканская молодежная организация «Жарасым»

Молодежное движение против экстремизма Kazakhstan for Peace поздравляет Президента страны Нурсултана Назарбаева­ и всех казахстанцев с избранием Респуб­лики Казахстан непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объе­диненных Наций.

Это признание мировым сообществом стратегического курса Президента страны по укреплению глобальной стабильности и мира.

Мы, поколение ровесников Независимости, уверены, что Казахстан достойно выполнит свою миссию и будет дальше успешно продвигать идеи мира и всеобщей безопасности!

Молодежное движение против экстремизма Kazakhstan for Peace

Таджикский этнокультурный центр «Авиценна» поздравляет всех казах­станцев с заслуженной победой – избранием нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Членство нашей страны в основной политической структуре ООН – это всемирное признание политики мира и согласия Президента страны, Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Это историческое событие для нашей страны и одна из важных и символичных дат в год 25-летия Независимости Казахстана.

Участие в работе Совета Безопасности ООН выведет Казахстан на самый высокий уровень обсуждения и решения вопросов глобального развития.

Мы твердо уверены в том, что Казахстан достойно исполнит возложенную на него миссию.

Таджикский этнокультурный центр «Авиценна»

Клуб женщин «Астана-Байтерек» поздравляет Президента страны Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с избранием Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Террористические и радикальные проявления создают глобальную угрозу для всех стран, для всего международного сообщества.

Инициативы Главы государства всегда были направлены на ликвидацию этих угроз не только в Центрально-Азиатском регионе, но и в мировом масштабе.

К одной из важнейших исторических инициатив Президента относится Манифест «Мир. ХХI век», призывающий мировое сообщество к развитию глобального диалога и сотрудничества, отказу от политики милитаризма и усилению миротворческой роли международных организаций.

Избрание Казахстана членом Совета Безопасности ООН является высокой оценкой мировым сообществом вклада нашей страны в поддержание безопасности и выработки мирных инициатив.

ОО «Клуб женщин «Астана-Байтерек»

Избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это признание заслуг Елбасы, Президента Нурсултана­ Назарбаева и нашей страны в укреплении мира и стабильности во всем мире.

Для каждого казахстанца это повод для гордости своей страной и ее Президентом.

Работа в ведущей структуре ООН – это великолепная возможность еще раз продемонстрировать современный и сильный Казахстан с его уникальной моделью об­щественного согласия и общенационального единства.

Мы уверены, что наша страна успешно справится с высокой миссией и ответственностью, возложенной мировым сообществом.

Мирного неба всем нам! Алга, Казахстан!

Молодежное крыло чечено-ингушского этнокультурного объединения, Тараз

Карачаево-балкарское этнокультурное объединение поздравляет Лидера нации, Президента страны Нурсултана Назарбаева и весь народ Казахстана с триумфальным событием – избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

Это достижение продемонстрировало высокий международный авторитет нашего Президента, признание усилий Казахстана в укреплении мирного диалога в межгосударственных отношениях и урегулировании военных конфликтов.

Отказ от ядерного оружия, закрытие Семипалатинского ядерного полигона, созыв СВМДА, деятельность в ШОС, председательство Казахстана в ОБСЕ, инициатива создания нового миропорядка G-Global сделали Казахстан лидером глобального движения за мир и разоружение.

Уверены, что членство в Совете Безопас­ности ООН позволит Казахстану продвигать судьбоносные для планеты инициативы и достойно выполнить возложенную авторитетную миссию.

Карачаево-балкарское этнокультурное объединение

Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» разделяет радость и гордость за народ Казахстана по случаю избрания нашей страны в Совет Безопасности ООН.

Это заслуженная победа политики Лидера нации Нурсултана­ Назарбаева.

Целостная программа действий, изложенная в Манифесте «Мир. XXI век», теперь может быть реализована уже с полномочиями и ответственностью члена Совета Безопасности.

Все 25 лет Независимости – это путь мира и созидания, устремленность ввысь объединенного общей идеей единого народа Казахстана, демонстрация миру усилий страны в обеспечении безопасности и разоружения.

Казахстан стал глобальным политическим тяжеловесом, и членство в Совете Безопас­ности ООН даст нам дополнительную возможность в решении общемировых вызовов современности.

Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах»

Женские неправительственные организации поздравляют народ Казахстана с убедительной победой на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

В год празднования 25-летия Независимости мы восприняли эту приятную новость как торжество казахстанской дипломатии во главе с Президентом Респуб­лики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Личный вклад Главы государства неоценим. Выдвинутые им принципы мира и согласия, недопущения войн и конфликтов, изложенные в Манифесте «Мир. XXI век», нашли широкую поддержку во всем мире.

Уверены, что новые глобальные инициативы Казахстана как члена Совбеза ООН внесут весомую лепту в укрепление глобального мира и стабильности и будут поддержаны мировым сообществом.

ОО «Лига женщин творческой инициативы»

Туркменское этнокультурное объе­динение поздравляет единый народ Казахстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопас­ности ООН на 2017–2018 годы.

Это заслуженный результат 25 лет мирных инициатив нашего Президента, Лидера нации Нурсултана Назарбаева.

138 государств поддержали нашу страну на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН – это огромное признание международного авторитета Казахстана всем мировым сообществом.

Наша страна сменит Малайзию в качестве представителя Азиатско-Тихоокеанской группы государств и станет первым государством Цент­ральной Азии, избранным в состав наиболее важного политического органа ООН.

Мы уверены, что Казахстан до­стойно представит свои твердые позиции по проблемам борьбы с терроризмом, вопросам ядерного разоружения, разрешения региональных конфликтов, достижения мира и согласия в международном масштабе!

Туркменское этнокультурное объединение

ОО «Центр национальных ценностей «Отбасым» поздравляет казахстанцев с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

Эта победа в очередной раз свидетельствует о возрастающем авторитете нашего государства на мировой арене. Мы уверены, что наша страна внесет значительный вклад в укрепление мира, безопасности и стабильности на Земле.

Несомненно, в этом историческом событии прежде всего заслуга Президента Республики Казахстан Нурсултана­ Назарбаева­. Его международные инициативы и конструктивная внешняя политика, как Лидера глобального движения за мир и безопасность, признаны во всем мире.

Убеждены, что Казахстан достойно выполнит возложенную на него авторитетную миссию планетарного масштаба.

ОО «Центр национальных ценностей «Отбасым»

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