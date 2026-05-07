Триумф таланта

Концерт открылся выступлением эстрадно-симфонического оркестра «Астана». С первых аккордов музыканты задали торжественный тон всему мероприятию, наполнив зал звуками проникновенных лирических мелодий. Гости вечера высоко оценили профессионализм коллектива, подарившего им искренние эмоции и хорошее настроение.

Юбилей артиста объединил несколько поколений звезд. Сам Бауыржан Исаев, чей талант на протяжении трех десятилетий неизменно радует поклонников, представил свои известные песни «Мерекем сен», ​«Өмір – өмір» и ​«Асыл аруым». Музыкальным номером «Арман-ай» он почтил память выдающегося композитора, заслуженного деятеля РК Армана Дуйсенова, чьи произведения входят в золотой фонд современной казахской музыки.

Особую торжественность вечеру придало участие хора Национальной гвардии РК, исполнившего патриотические композиции. Бурными аплодисментами публика встретила легенд отечественной эстрады – народных артисток Казахстана Розу Рымбаеву и Нагиму Ескалиеву. Они тепло поздравили Бауыржана Исаева с творческим юбилеем, пожелав ему неиссякаемого вдохновения, новых идей и запоминающихся песен.

К поздравлениям присоединились и другие эстрадные исполнители – Жубаныш Жексенулы, Кайрат Нуртас и Аскар Жайлаубаев. Творческие дуэты и оригинальные сценические постановки были восторженно приняты зрителями, ощутившими вовлеченность в своеобразный диалог с артистами.

Кульминацией юбилейного концерта стало исполнение популярной песни «Аяулым», созданной композитором Толегеном Мухамеджановым на стихи Шомишбая Сариева в 2001 году. Эта композиция, давно ставшая визитной карточкой Бауыржана Исаева, вызвала бурю оваций: слушатели подпевали стоя, чевствуя любимого артиста.

Прошедший музыкальный вечер стал своего рода творческим отчетом певца за 30-летие преданного служения искусству. Он продемонстрировал богатство национальной сценической культуры и преемственность традиций как важнейшую основу духовного развития общества.