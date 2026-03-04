Главным героем турнира стал Адилет Алмат, выступавший в весовой категории до 81 кг. Пройдя тернистый путь с первого круга, в финале он сенсационно одолел сильного азербайджанца Вусала Галандарзаде. Это позволило Адилету совершить невероятный рывок в рейтинге IJF – сразу на 59 позиций вверх (теперь он 44-й).

Вторую медаль – бронзу – в копилку сборной принес Шерзод Давлатов (до 60 кг). Тройку лидеров турнира составили Япония, Бразилия и Азербайджан. Еще один наш борец, Абылайхан Жубаназар, остановился на седьмой строчке.