Триумфаторов Олимпиады торжественно встретили в Алматы

Сотни спортивных болельщиков собрались в аэропорту Алматы, чтобы поздравить олимпийского чемпиона Елдоса Сметова и бронзового призера главных стартов четырехлетия Гусмана Кыргызбаева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Сегодня на родину вернулись дзюдоисты Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев, ставшие победителями Олимпийских игр в Париже.

Елдос Сметов, выступавший в личном первенстве в категории до 60 кг, завоевал для Казахстана первую золотую медаль Парижской Олимпиады. Стоит отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио (2016) он был вторым, а в Токио (2020) - третьим.

Ранее сообщалось, что с исторической победой спортсмена поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В аэропорт приехали родители, родственники, группа земляков, в том числе ветераны спорта, спортсмены и тренеры, а также активная молодежь.

Чемпиона встретили с огромной радостью, горячими объятиями и букетами цветов. В ответ он выразил благодарность всем болельщикам, проявившим поддержку и энтузиазм.

Кроме того, тройку лидеров замкнул казахстанец Гусман Кыргызбаев, выступавший в весе 66 кг.

В торжественной обстановке прославленным атлетам вручили ключи от автомобилей.

Другие казахстанские спортсмены продолжают борьбу за медали.