Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа

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В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020.

Победу в решающем противостоянии одержал Сметов. Елдос заработал балл. Данное преимущество он удержал до завершения схватки, поднявшись в итоге на первую ступень пьедестала.

Стоит отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио (2016) он был вторым, а в Токио (2020) - третьим. Он стал первым казахстанским дзюдоистом, победившим на Олимпиаде.

Бронзовые медали завоевали японец Рюдзу Нагаяма и испанец Франсиско Гарригоса.