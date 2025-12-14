ТРК Президента и Al Jazeera развивают стратегическое сотрудничество

48

В столице Катара, городе Доха прошла встреча руководства Телерадиокомплекса Президента РК и Al Jazeera Media Network — одной из крупнейших и наиболее авторитетных мировых медиакомпаний, передает Kazpravda.kz

Фото: ТРК Президента РК

Директор телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева и Генеральный директор Al Jazeera Media Network  Шейх Нассер бин Фейсал Аль Тани подробно обсудили вопросы углубления сотрудничества и расширения присутствия Al Jazeera в регионе.

Помимо постоянно действующих форматов, Шейх Нассер бин Фейсал Аль Тани выразил большой интерес к организации вещания канала в Казахстане и созданию профессиональной базы для освещения событий из всего центральноазиатского региона.

Большой интерес у Al Jazeera вызывали и проекты, направленные на институционализацию опыта двух компаний по развитию профессиональных навыков журналистов региона, предложенные Телерадиокомплексом Президента РК. Стороны договорились продолжить диалог и перейти к практическим шагам по реализации данной инициативы в 2026 году.

Генеральный директор Al Jazeera Media Network поблагодарил Раушан Кажибаеву за приглашение и подтвердил готовность лично посетить Казахстан с рабочим визитом в ближайшее время.

Отдельно Раушан Кажибаева встретилась с директором Al Jazeera Media Institute Иман Аль Амри. В 2024 году стороны совместно провели первую «неделю Al Jazeera» в Казахстане для студентов международной школы журналистики Maqsut Narikbayev University и казахстанских журналистов.

В ходе встречи Иман Аль Амри подтвердила планы по проведению второй «недели Al Jazeera» в 2026 году, и предложила организовать доступ казахстанских студентов и профессионалов отрасли к обширной библиотеке авторской профессиональной литературы Медиа института, вобравшей многолетний журналистский опыт Al Jazeera.

Напомним, что в 2025 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью телеканалу Al Jazeera English.

Отметим, Телерадиокомплекс Президента РК является крупнейшей вертикально интегрированной медиакомпанией Казахстана полного цикла производства и распространения контента во всех средах. В состав Телерадиокомплекса Президента РК входят республиканский телеканал Jibek Joly и одноименное радио, международные телеканалы Silk Way, Silk Way Cinema и Silk Way Prime, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.

Телекомпания Al Jazeera создана в 1996 году по указу эмира Катара. Телекомпания ведет вещание на арабском и английском языках в большинстве стран мира, имеет более 50 зарубежных бюро. Документальный контент выходит в эфир на телеканале Al Jazeera Docuтentary.

#сотрудничество #ТРК президента #Al Jazeera

