Спорт
Трое казахстанских бизнесменов прошли дистанцию "железного человека"
Ботагоз Балтабаева
Трое казахстанцев – Айдын Рахимбаев, Бауыржан Исабаев и Асхат Омаров  прошли трассу  Ironman Barcelona в Испании, сообщает Kazpravda.kz. 

Все трое являются по роду деятельности предпринимателями и работают в компании BI Group. Мужчины друг другу приходятся не только партнерами по бизнесу, но и друзьями.  

По словам Айдына Рахимбаева, идея – принять участие в  турнире по триатлону на длительную дистанцию – пришла давно, и бизнесмены занимались подготовкой к Ironman последние 8 месяцев.  

"Спасибо за поддержку! Спасибо за поздравления! Это ошеломленный день! Фактические, новые эмоции! Особенно, когда ты в гонке с друзьями! Мы, трое друзей, партнеров по бизнесу успешно финишировали на этой безумной гонке, от чего радость победы утроилась!" – поделился своими эмоциями в Facebook участник Ironman Айдын Рахимбаев.

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Глава и контролирующий акционер девелоперской компании BI Group Айдын Рахимбаев завершил участие в турнире Ironman со временем – 11 часов 51 минута ( заплыв в море 3,8 км им преодолен за 1 час 21 минуту, 180-ти километровый велозабег выполнен за 5 часов 46 минут,  а на марафон в 42 км затрачено 4 часа 20 минут). 

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В Барселоне, абсолютный рекорд побил казахстанец Павел Артюшенко. Он показал феноменальное время – 9 часов 12 минут. Напомним, Павел Артюшенко является двукратным бронзовым призером Кубка мира по многоборью (1995 и 1997); бронзовым призером Чемпионата мира по многоборью (1996); трехкратным серебряным призером кубка Азии; обладателем золотой и серебряной медалей Чемпионата Азии по триатлону (1998–1999); многократным победителем Чемпионатов Казахстана по многоборью и триатлону; обладателем почетного второго места в Кубке России по триатлону в индивидуальном, а также в командном зачете (2003).Недалеко от него оказался казахстанец Алексей Сидоренко. Разница по времени составляет между ними 35 минут. Алексей прошел гонку по триатлону за 9 часов 47 минут. В прошлом году Алексей Сидоренко установил новый рекорд Казахстана в столице Дании, Копенгагене среди любителей в длинной дистанции Триатлона IRONMAN и был признан лучшим IRONMANом Казахстана. Результат 2005 года – 10 часов 18 минут. Ученик Павла Артюшенко Алмас Сеитов прошел дистанцию за 10 часов 50 минут. Вышел из 11. Казахстанец Даниил Орлов с результатом 11-46. Для первого раза перфектное время. Еще один бизнесмен Заурбек Аяган также принял участие в "железной" гонке.  Мастер спорта, чемпион Азии Валихан Тен, к сожалению, не финишировал. Видимо произошло ЧП в воде. Казахстанские женщины от мужчин тоже не отставали. Неоднократная победительница гонок Sky Speed Race и участница международных марафонов и триатлонов Елена Кун с четвертого захода установила новый рекорд 11 часов 27 минут и заняла 15 строчку в своей категории. Дебютировала в Ironman в Барселоне казахстанка Яна Качалей. Испытание пройдено за 14-47. 

Ironman – серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, которая проводится Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Чтобы заслужить звание "железного человека" и выиграть соревнование по триатлону в Барселоне, его участникам нужно было преодолеть ряд сложных препятствий: заплыв на дистанцию 3,8 км, заезд на велосипеде по шоссе протяженностью 180 км и марафонский забег на 42 км. Все эти три этапа гонки проходили в режиме нон-стоп. Состязания начались в 7.00 утра и завершились в полночь.
Стоит отметить, что Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

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