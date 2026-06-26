Казахстанские гимнастки завоевали «бронзу» на юниорском ЧА в Китае

Фото: НОК РК

Женская команда Казахстана по спортивной гимнастике заняла третье место на чемпионате Азии среди юниорок в Цзуньи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Казахстанки заняли третье место в командном многоборье. Сборная РК в сумме набрала 144.462 балла. Страну представляли Ева Тациева, Илана Раздыкова, Ульяна Пухова, Екатерина Лебедь и Саида Касымжанова.

Победу одержал Китай (163.563). Япония финишировала второй (157.329 ).

В НОК отметили, что также казахстанские гимнастки пробились в финалы в отдельных видах. В вольных упражнениях выступят Ева Тациева и Ульяна Пухова.

В опорном прыжке финалистками стали Ева Тациева и Екатерина Лебедь. На разновысоких брусьях в решающей стадии примут участие Саида Касымжанова и Илана Раздыкова.

В финале упражнений на бревне за награды поборется Екатерина Лебедь.