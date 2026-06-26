Гусман Кыргызбаев стал серебряным призером гран-при по дзюдо в Китае

В финальной схватке ему противостоял двукратный олимпийский чемпион Хифуми Абэ из Японии

Фото: НОК РК

Казахстанец Гусман Кыргызбаев выступил в финале международного турнира по дзюдо серии Гран-при в Циндао, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Дзюдоист дошел до решающего раунда в весовой категории до 66 килограммов. В финальной схватке ему противостоял двукратный олимпийский чемпион Хифуми Абэ (Япония).

Победу одержал соперник. Кыргызбаев завершил Гран-при с серебряной медалью.

В схватке за третье место в категории до 60 килограммов принял участие Елдос Сметов. Однако попасть в число призеров ему не удалось. Олимпийский чемпион уступил Аюбу Блиеву из России, добавили в НОК.