Итоги Нью-Дели

Спорт
Кошкарбек Тусипов

Национальная сборная Казахстана по фехтованию успешно завершила чемпионат Азии в Нью-Дели (Индия), показав лучший результат за последние годы.

фото Дирекции развития спорта

Наши спортсмены завоевали две золотые и три бронзовые медали в пяти дисциплинах. Главный итог: Казахстан впервые занял третье место в общекомандном зачете как среди мужских, так и среди женских сборных, пропустив вперед лишь признанных мировых гигантов – Японию и Южную Корею. Качество наград позволило обойти такие мощные державы, как Китай и Китайский Гонконг.

Главное отличие нынешнего успеха – его системность. Если раньше победы ассоции­ровались только с мужской шпагой, то теперь на пьедестал одновре­менно поднялись женская шпага и мужская сабля. Золото Ирины Бакалдиной стало первой победой Казахстана в личных соревнованиях шпажисток на чемпионатах Азии. Мужская команда шпажистов вернула себе звание сильнейшей на континенте, взяв золото. Руслан Курбанов выиграл индивидуальную бронзу, а женская командная шпага и мужская сабля закрепили успех бронзовыми наградами.

По словам государственного тренера Тимура Байтасова и президента Федерации фехтования Казахстана Мирбулата Абуова, этот прорыв – результат многолетней совместной стратегии. Ставка сделана на привлечение топ-специалистов. Сейчас с нашими шпажистами работает тренер-консультант Александр Горбачук, развитием рапиры занялся олимпийский чемпион Артур Ахматхузин, а мужскую саблю возглавил француз Арно Шнайдер, у которого наши парни тренируются во Франции.

Как отметил главный тренер Алексей Писцов, приглашение легенд – это работа на долгосрочную перспективу с прицелом на чемпионат мира и Азиатские игры. Казахстанское фехтование готово сегодня быть в элите.

#Спорт #чемпионат Азии #фехтование #Нью-Дели

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