От цифровизации до международного вещания: как развивается медиасфера Казахстана

За последние годы сфера масс-медиа Казахстана демонстрирует последовательную институциональную модернизацию, отражающую как общемировые тенденции цифровой трансформации информационного пространства, так и реализацию государственной политики, направленной на укрепление национальной медиасистемы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Развитие отрасли сопровождается совершенствованием нормативно-правовой базы, расширением международного информационного присутствия, модернизацией цифровой инфраструктуры, поддержкой журналистского сообщества и созданием условий для повышения конкурентоспособности отечественного медиаконтента.

Одним из ключевых направлений развития остается укрепление международного присутствия казахстанских средств массовой информации.

Национальные телерадиокомпании последовательно расширяют сеть зарубежных корреспондентских пунктов, обеспечивая оперативное освещение международной повестки и продвижение объективной информации о Казахстане за рубежом.

Так, телеканал Qazaqstan располагает сетью из 20 собственных корреспондентов во всех регионах страны, а также зарубежными представительствами в США, Бельгии, Великобритании, Турции и России. Существенно расширил географию своей деятельности информационный телеканал «24KZ», который осуществляет постоянную работу через собственную корреспондентскую сеть в девяти странах мира, включая государства Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока, а также взаимодействует с внештатными корреспондентами в Малайзии, Грузии и Кыргызстане.

Одновременно продолжается расширение международного вещания отечественных телеканалов. Международная версия телеканала Jibek Joly доступна более чем в 100 странах посредством спутниковых, кабельных и цифровых платформ, а телеканал «24KZ» обеспечивает официальное вещание не только в Казахстане, но и на территории Кыргызстана и Российской Федерации.

Дополнительным фактором интеграции казахстанского медиарынка в глобальное информационное пространство стало открытие в Астане регионального офиса международного телеканала Euronews.

Впервые в рамках данного сотрудничества начала работу образовательная программа Euronews Academy, ориентированная на повышение квалификации отечественных журналистов посредством проведения специализированных тренингов и мастер-классов с участием международных экспертов.

Важным этапом развития отрасли стала комплексная модернизация законодательства. В последние годы приняты Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» и новый Закон Республики Казахстан «О масс-медиа», сформировавшие современную правовую основу функционирования информационной сферы.

Законодательные изменения учитывают особенности развития цифровых платформ, совершенствуют механизмы регулирования медиарынка и создают дополнительные условия для развития отечественных средств массовой информации при сохранении принципов свободы слова и ответственности участников информационного пространства. Дополнительной мерой государственной поддержки печатной прессы стало введение в новом Налоговом кодексе пониженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 10% для отечественных газет и журналов, что направлено на повышение их финансовой устойчивости в условиях цифровой трансформации отрасли.

Развитие медиасферы сопровождается реализацией комплекса мер социальной поддержки работников отрасли. По инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за последние три года собственным жильем в Астане обеспечены 200 представителей отечественных средств массовой информации. Реализация данной программы продолжается: в 2026 году квартиры получат еще 66 работников информационной сферы в различных регионах страны. Одновременно сохраняется внимание к вопросам профессионального признания журналистского сообщества. За десять лет существования парламентской премии «Парламент сөзі» ее лауреатами стали более 150 представителей отечественных СМИ, внесших значительный вклад в развитие национальной журналистики.

Современная медиасистема Казахстана характеризуется значительными масштабами и высоким уровнем институционального развития. В настоящее время в стране зарегистрировано 5303 средства массовой информации, включая 3181 периодическое печатное издание, 253 телеканала, 97 радиостанций, а также 1457 информационных агентств и сетевых изданий. Одновременно продолжается развитие двуязычного информационного пространства: число средств массовой информации, осуществляющих деятельность одновременно на казахском и русском языках, превысило 1600, что способствует обеспечению доступности информации для различных категорий населения.

Неотъемлемым условием развития современной медиасреды является совершенствование цифровой инфраструктуры. По состоянию на сегодняшний день охват населения цифровым эфирным телерадиовещанием превышает 95%, а по уровню проникновения интернета Казахстан занимает лидирующие позиции среди государств Центральной Азии. Доступ к сети имеют 93,4% населения страны, что существенно превышает среднерегиональный показатель. Данные результаты создают благоприятные условия для дальнейшего развития цифровых медиа, расширения онлайн-вещания и повышения доступности отечественного информационного контента.

Положительная динамика наблюдается и в сфере общественного восприятия национального медиапространства. Согласно результатам исследования, проведенного в 2025 году Общественным фондом «Центр социальных и политических исследований», уровень востребованности отечественной информационной продукции среди населения в возрасте от 18 до 65 лет превысил 70,2%. Одновременно фиксируется высокий уровень доверия к национальным средствам массовой информации. Среди пользователей соответствующих источников информации уровень доверия к республиканским телеканалам достиг 89%, а к отечественным интернет-ресурсам — 87%. Полученные данные свидетельствуют об укреплении позиций национального медиапространства и повышении качества производимого информационного контента.

Социологические исследования также показывают достаточно высокий уровень удовлетворенности граждан качеством освещения государственной политики. Наиболее высокие показатели зафиксированы в сфере образования (82%), транспортной инфраструктуры (77%), сельского хозяйства (73%), экономики (73%), а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (71%). Эти результаты отражают возрастающую роль средств массовой информации в обеспечении информированности населения по ключевым направлениям государственной политики.

Несмотря на стремительное развитие цифровых платформ, телевидение продолжает занимать значимое место в структуре медиапотребления населения. Согласно данным ОФ «ЦСПИ», в 2025 году наиболее популярным отечественным телеканалом остается КТК, аудитория которого составляет 45% респондентов. В число наиболее востребованных также входят «Первый канал Евразия» (42%) и «Хабар» (39%). Исследования компании K Research свидетельствуют, что в десятку телеканалов-лидеров одновременно по рейтингу, доле и численности аудитории вошли «Первый канал Евразия», КТК, Qazaqstan, Astana TV, «31 канал», «Седьмой канал», НТК, «Мир», Jibek Joly и Qazsport.

Аналогичную структуру телевизионного рынка подтверждают данные Национальной медиа ассоциации, согласно которым лидирующие позиции по телевизионному рейтингу и доле аудитории также занимают крупнейшие отечественные телеканалы, по итогам 2025 года лидирующие позиции по телевизионному рейтингу и доле аудитории заняли «Первый канал Евразия» (0,77% и 17,3%), КТК (0,54% и 12,23%), «Седьмой канал» (0,47% и 10,59%), «Мир» (0,37% и 8,35%), «31 канал» (0,35% и 8%), Qazaqstan (0,35% и 7,98%), Astana TV (0,35% и 7,79%), НТК (0,35% и 7,78%), Balapan (0,15% и 3,38%) и Qazsport (0,12% и 2,77%).

Это свидетельствует о сохранении устойчивого интереса аудитории к национальному телевизионному контенту и стабильных позициях отечественного телевещания в условиях растущей конкуренции со стороны цифровых платформ.

Таким образом, развитие сферы масс-медиа в Казахстане характеризуется последовательной модернизацией институциональной, технологической и правовой основы отрасли. Комплекс реализуемых мер способствует укреплению национального информационного пространства, расширению международного присутствия отечественных СМИ, повышению профессионального потенциала журналистского сообщества и росту доверия общества к национальным источникам информации. Совокупность этих факторов формирует предпосылки для дальнейшего устойчивого развития казахстанской медиасистемы в условиях глобальной цифровой трансформации.