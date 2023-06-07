Троих подростков сбил автомобиль в Атырау

В городе Атырау выявили водителя, который сбил несовершеннолетних, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото из открытых источников

5 июня по улице Сакена Сейфуллина в Атырау автомобиль ВАЗ-2114 сбил троих подростков и скрылся в неизвестном направлении. Несовершеннолетние 2013 и 2014 годов рождения обратились в больницу с различными травмами.

В полицию об инциденте около 21:30 сообщил житель села Жанбай Исатайского района.

Был запущен спецплан «Тосқауыл» и установлен 30-летний водитель, который полностью признал вину.

Как оказалось, при ДТП он был в легком опьянении. Назначена судебно-медицинская экспертиза.