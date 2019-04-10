​Трубите в рог!

– Уральская популяция сайгаков является самой многочисленной в Казахстане и, по данным 2018 года, составляет 135 тысяч голов, – говорит заместитель руководителя Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Закария Туралиев. – Для сравнения: бетпакдалинская популяция достигает 76,4 тысячи голов, устюртская – 3,7 тысячи.

Степная антилопа, целебные свойства рогов которой активно применяются в восточной медицине, является беззащитным объектом отстрела для браконьеров. По неофициальным данным, килограмм рогов сайгака на черном рынке стоит 150 тыс. тенге. При этом размер ущерба за одного животного, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства, составляет около 3,8 млн тенге.

По словам старшего помощника прокурора Западно-Казахстанской области Бауыржана Ахметжанова, за прошедшие 2 года у браконьеров изъяты и в последующем уничтожены 616 туш и 955 рогов сайгаков. Конфискованы 11 легковых автомобилей, по 3 внедорожника и снегохода, квадроцикл. Вся изъятая у преступников техника была передана областному департаменту государственного имущества и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, которая в том числе занимается и защитой редких животных. Конфискованы и уничтожены их орудия преступления. Общая сумма ущерба государству установлена в размере 1,1 млрд тенге, однако взыскано всего 12 млн тенге. По актам прокурорского реагирования судебными исполнителями наложен арест на 15 объектов недвижимости и 13 транспорт­ных средств виновных.

Год назад за незаконную охоту на сайгаков к лишению свободы сроком от 5 до 8 лет осуждены члены организованной группы, которую возглавлял сотрудник «Охотзоопрома».

– Пользуясь служебным положением, он предоставлял ­сообщникам точные координаты местонахождения сайгаков и маршрутов проверяющих инс­пекторов, – рассказал представитель прокуратуры. – Вооруженные данной информацией, участники преступной группы в период с апреля 2016-го по июнь 2017 года истребили 492 особи сайги на территории Казталовского, Жанибекского и Бокейординского районов ЗКО, причинив ущерб государству на сумму 745 миллионов тенге. Также приговором военного суда Актюбинского гарнизона от 19 ноября 2018 года за незаконную охоту на сайгаков на территории Жанибекского района к лишению свободы сроком на 3,5 года с лишением воинского звания капитана осужден военнослужащий Пограничной службы КНБ.

Несмотря на, казалось бы, бескомпромиссную борьбу с бра­коньерами, полностью исключить преступную деятельность никак не удается. В связи с этим по инициативе акимата ЗКО на имя Премьер-министра было направлено письмо с предложениями по усилению охранных мероприятий сайгаков, необходимости оснащения инспекторского состава и ужесточения наказания за браконьерство.