Екатерина Бескорсая
Макеты шедевров мировой архитектуры делает павлодарский пенсионер Павел Готман

Чтобы увидеть лучшие достопримечательности десятков городов мира, не выезжая из Павлодара, достаточно прийти в областной художест­венный музей. Сейчас здесь экспонируется выставка работ инженера-строителя Павла Владимировича Готмана «Воплощенные страницы истории» – 22 макета исторических зданий, основная часть которых входит в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО. Жемчужины европейской архитектуры Берлинский кафедральный собор и католический храм Нотр-Дам-де-Пари соседствуют с не менее известным мавзолеем-ме­четью Тадж-Махалом, а колокольня Ивана Великого в Кремле и Исаакиевский собор – с японской пагодой. Есть здесь и отечественная эстетика, например, макет главной резиденции президента Казахстана – Акорды.

Как отметили организаторы выставки, создание таких макетов-копий – кропотливый труд, перерастающий в искусство. Почти десять лет ушло у автора на то, чтобы подготовить эту экспозицию. Впрочем, любовь к архитектуре у павлодарца была с детства, и он был близок к ней всю свою жизнь.

Воскресенская церковь Павлодара была снесена в 1930-х годах

Павел Готман родился в 1954 году в Павлодаре, здесь же рос и воспитывался. Получил образование в местном индустриальном институте по специальности «промышленное и гражданское строительство», а затем работал в Главпавлодарстрое, пройдя путь от мастера до начальника управления. И уже выйдя на пенсию, решил в полной мере реализовать свою мечту, посвятив больше времени созданию макетов архитектурных сооружений.

– Я с детства мечтал быть строителем и стал им, но жизнь распорядилась так, что я промышленный строитель, а промышленное строительство и красивая, сложная архитектура находятся на разных полюсах. Но все время у меня оставалось желание создать что-то красивое, необычное, – рассказывает Павел Готман.

Прежде чем приступить к созданию макета, мастер тщательно собирает информацию об архитектурной достопримечательности, которую будет копировать. Конечно, строительный опыт ему помогает, но вот детальных данных именно с точки зрения профессионала порой не хватает даже в Сети – ведь там обычно размещают описательную или историческую справку, интересную туристам.

– Чаще всего никаких справочников и чертежей в открытом доступе нет, однако и Интернет подкидывает важные находки. Например, когда я занимался созданием макета собора Святого Павла в Лондоне, то обнаружил старые чертежи XIX века. Правда, все размеры в них были указаны в футах, – говорит Павел Владимирович.

Английский замок Касл-Ховард

Так что неудивительно, что на создание одного макета может потребоваться несколько месяцев, например на Акорду – четыре месяца, на Берлинский собор – три. Материалом для своих работ строитель выбрал тонкий листовой пенопласт – податливый, универсальный, легкий, который затем он покрывает акриловыми красками. Признает, что не раз видел макеты других авторов, которые для украшения используют дорогостоящие материалы, мрамор, драгоценные камни, но павлодарец выбрал другой подход – ему ближе инженерная составляющая процесса. Ну а результат позволяет автору и его близким прикос­нуться к культурному мировому наследию. А теперь и показать свою версию тем, кому это интересно увидеть.

По словам Павла Владимировича, прежде ему не приходило в голову представить свое собрание копий широкому зрителю, инициатива провести выставку принадлежит Ольге Литневской, заместителю председателя областного общества немцев «Возрождение» региональной Ассамблеи народа Казахстана.

Дело в том, что Павел Готман – участник этого объединения, и многое в его творчестве связано с немецкой культурой. Предки павлодарца – выходцы из исторической области Германии Швабии, располагавшейся некогда в верховьях Рейна и Дуная. В 1836 году они были вынуждены покинуть раздираемые распрями родные края и направились в Российскую империю. Осели Готманы в грузинской деревне с немецким названием Катериненфельд (сейчас г. Болниси), основанной в 1819 году выходцами из Вюртемберга.

Берлинский кафедральный собор

Швабы строили в тех местах мельницы, заводы, школы, занимались производством. Все кардинально изменилось в 1941 году – после начала Великой Отечественной войны все немцы, за исключением тех, кто состоял в браке с грузинами, были депортированы в Сибирь и Казахстан. Готманов выслали в Павлодар.

Как отмечает Павел Владимирович, оба его деда до войны были успешными виноделами и оба погибли в 1942 году от голода и болезней, а отец тогда попал в трудармию, откуда смог вернуться лишь в 1947-м.

– Мои родители, Вальтер Готман и Юлия Майер, поженившись, построили для семьи саманный дом. В детстве я и мой брат разговаривали лишь на швабском диалекте. На земельном участке родители выращивали овощи, фрукты, виноград, из него делали вино, как и наши предки, – вспоминает Павел Готман.

Сегодня общество немцев «Возрождение» – одно из сильнейших этнокультурных объединений ассамблеи Павлодарской области, в этом году оно отмечает 35 лет со дня создания. Предприниматели из чис­ла диаспоры в 2022 году приобрели для объе­динения отдельное здание – теперь в Павлодаре действует Немецкий дом. И вполне
закономерно, что его украшают несколько работ Павла Готмана, в том числе макет Берлинского кафедрального собора.

Особое место среди всех работ Готмана занимает мельница Тиссена – не самое сложное с точки зрения архитектуры строение, но значимое – с исторической.

В начале ХХ века в Павлодаре было свыше 80 ветряных мельниц, а в 1911 году здесь заработала первая паровая мельница – четырехэтажный комплекс из красного кирпича, оснащенный паровой машиной мощностью в 44 лошадиные силы, производил 300 тыс. бушелей муки в сутки. Построил ее недалеко от Иртыша немецкий предприниматель-промышленник Иван Петрович Тиссен – один из первых поселенцев-меннонитов в павлодарском Прииртышье и представитель династии мукомолов. Тиссенские мельницы в свое время действовали и в Украине, и в России. Образовавшийся переулок рядом с павлодарской мельницей стали называть Мельничным.

Конечно, приход к власти советов перевернул все в судьбе Тиссена, но вплоть до 80-х годов прошлого века в тиссеновской мельнице располагался мелькомбинат № 14. Затем как производственный цех мельница потеряла свою привлекательность, из-за застройки города перестали эксплуатировать железнодорожную ветку, обеспечивавшую подвоз зерна, а в годы приватизации участок с разрушающимся старинным зданием попал в частную собственность – к случайным людям.

Немецкая диаспора не один год пыталась сделать так, чтобы мельница Тиссена стала памятником истории и музеем под открытым небом, ведь это был уникальный, последний из сохранившихся в Казахстане образцов немецкой промышленной архитектуры начала XX века. Но ценность земли в хорошем районе города перевесила ценность истории, и в сентяб­ре 2024 года мельницу Тиссена снесли.

Узнав об этом, Павел Готман приступил к работе, скрупулезно изучал архивные фотографии и чертежи, чтобы максимально точно передать архитектурные особенности промышленного гиганта своего времени и создал точный макет мельницы Тиссена размером 60 х 16 х 30 сантиметров.

Сейчас Павел Владимирович трудится над копией Кельнского собора, уникального сооружения высотой 150 метров – получает удовольствие от процесса и вносит свой вклад в сохранение и популяризацию мирового и регионального историко-культурного наследия.

