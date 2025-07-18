Его методика тренировок и отношение к выбранному делу не могут не вызывать восхищения. У мастера свой взгляд на вопросы, касающиеся развития футбола. И сегодня мы попросили его поделиться размышлениями.

– Не раз слышал от Вас, что основа основ – это двухразовые тренировки…

– Остаюсь при своем мнении. В советское время в спортивных интернатах функционировали отделения футбола. Я сам много лет проработал в нынешнем РКС (Республиканский колледж спорта), что в Алматы. Там совершенствовали свое мастерство мальчишки нескольких поколений. Они в стенах этого учебного заведения, во-первых, получали знания, обу­чаясь по общеобразовательной программе, а во-вторых, тренировались два раза в день.

Как результат – многие заиграли в командах мастеров, даже в «Кайрате», который выступал в Высшей лиге советского футбола. Это Сергей Стукашов, Сергей Пасько, Фанас Салимов, Нурбол Жумаскалиев, Эдуард Глазунов, Мурат Тлешев, Кайрат Нурдаулетов, Айдын Рахимбаев, Алибек Булешов… Все они были игроками сборных Казахстана. Некоторые из них попали на карандаш наставников сборной СССР.

– Сегодня открываются академии при командах мас­теров. Даже иностранные клубы создают свои школы. Например, в Талгарском райо­не Алматинской области осенью откроют первую в ЦА академию испанцы. Она будет принадлежать известному клубу «Атлетико Мадрид».

– Это хорошая новость. Однако академии и интернаты – не одно и то же. В академиях нет общеобразовательной школы. Тренировочный процесс детей там подстраивают под расписание учебных заведений, которые находятся в различных частях города. Это не всегда идет на пользу. Срываются даже тренировки.

А в интернатах, где имеются свои учителя-предметники, всегда можно договориться, сделать расписание занятий таким, чтобы тренировки проходили в удобное время с интервалом в несколько часов. В РКС, например, когда я работал, мы проводили тренировочный процесс утром и вечером.

– Сегодня, когда футбол стал более доступным и массовым, тренерам стало легче делать отбор? Или же у Вас другой взгляд на эту проблему?

– Все знают и говорят о футболе. Но результатов-то на уровне сборной Казахстана нет! Это говорит о том, что мало любить игру миллионов. Надо учиться ежедневно, ежечасно.

Как мы любили эту игру в далекие 60-е и начале 70-х годов прошлого столетия!.. Тогда в каждом дворе Алма-Аты были свои команды. Именно там, играя в «дыр-дыр», мы постигали азы обращения с мячом. Многие меня поддержат: в то время, если ребенок приходил в секцию, он уже технически был оснащен не хуже профессионала. Тренеру оставалось только подтянуть его физически, найти достойное место в одной из линий и обучить тактике.

Сегодня же секции пополняют в основном ребята, которые приходят без какой-либо подготовки. Многие из них занимаются на платной основе. Просто захотел родитель, чтобы сын стал футболистом, и все. А мнение ребенка в расчет не взяли. Поэтому тренерам приходится тратить годы, чтобы поставить мальчишке удар, научить мыслить на футбольном поле, а самое главное – обращаться с мячом.

Разовые дневные тренировки не могут решить проблему подготовки футболиста высокого класса. И мне приходится вновь и вновь говорить, что нужно возвращаться к спортивным интернатам, где есть двухразовые тренировки, калорийное питание, восстановительный центр, обучение по общеобразовательной программе.

– Ваша стезя тренера была осознанной?

– В детстве я так увлекся футболом, что день и ночь думал только о нем. Правда, когда окончил среднюю школу, мать уговорила поступать в политехничес­кий институт на открывшийся новый факультет – геофизики. Знаете, я год мучился, нежели учился. Все мысли были только о футболе. И на втором курсе отважился сказать родителям, что геофизика не мое.

Был серьезный разговор с отцом, который работал в аппарате ЦК Компартии Казахстана. Я твердо стоял на своем: «Не хочу быть геофизиком, хочу стать тренером. Если не разрешите перевод в физкультурный институт, уйду в армию». И родители услышали меня. Отец помог с переводом. Так я стал тренером.

– Назовите самые памятные годы работы в Вашей биографии...

– Даже затрудняюсь назвать. Везде, где трудился, всегда чувствовал ответственность. Были и громкие победы. Например, мои подопечные в СДЮШОР № 3 выиграли чемпионат республики по своему возрасту (1967 г. р.). Это было в далеком 1983 году.

Работал не без успеха со сборной юношеской РК (1988–1996), тренировал дублирующий сос­тав «Мегаспорта» (2008). И всегда моя «творческая лаборатория» действовала без сбоев.

– И последнее. Сегодня много споров: по какой зарубежной методике лучше работать казахстанским тренерам?

– Самое важное – найти собственный путь. Слепо копировать голландский или немецкий стиль игры – глупо, должна быть своя концепция тренировок. Из зарубежной методики можно взять то, что подходит для нас. А истоками должны служить лучшие традиции советского футбола. Понятно, что трудна дорога в гору. Но тренер должен находиться в поиске всегда.