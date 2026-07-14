Подписан контракт на переработку рения

Подписание документа состоялось в присутствии министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева.

Коммерческое соглашение сроком на пять лет на сумму 107 млн долларов – значимый шаг в развитии казахско-британского промышленного сотрудничества, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства. Документ направлен на осуществление в городе Сарани Карагандинской области крупного инвестиционного проекта по получению из вторичного металлургического сырья металлического рения.

Контрактом предусмотрено долго­срочное сотрудничество между сторонами, в том числе в части обеспечения стабильной загрузки производства.

Министерство промышленности и строительства РК последовательно поддерживает проекты, направленные на глубокую переработку сырья, внедрение передовых технологий и развитие высокотехнологичных производств.

Рений входит в число наиболее редких и дорогих металлов, применяемых в авиационных двигателях, газовых турбинах и нефтепереработке. Заключенное соглашение направлено на расширение экспортного потенциа­ла и укрепление позиций Казахстана на мировом рынке критически важных минералов.