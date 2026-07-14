Сохранить ДНК нашей государственности

– Сагила Есимсеитовна, в самом сердце столицы возвышается здание, неизменно приковываю­щее к себе взгляды горожан. С высоты птичь­его полета оно напоминает огромный, устремленный в небо глаз. Это один из самых узнаваемых визуальных символов левобережья. О чем этот манифест, запечатленный в бетоне, стекле и металле?

– Уникальный силуэт Национального архива – замысел выдаю­щегося казахстанского зодчего Нурмахана Токаева. В проекте заложена глубокая философия, понятная каждому казахстанцу на ментальном уровне.

Выбранная форма глаза глубоко символична: историческое наследие народа не должно оставаться без присмотра, его нужно беречь как зеницу ока. Есть и другая грань. Центральный элемент комплекса, если смотреть снизу, напоминает гигантское яйцеобразное хранилище. В нашей культуре, в мировой философии яйцо – первооснова, начало жизни, преемственность поколений, знак бесконечного познания. Закрытый, мощный монолитный купол служит метафорой сокровищницы, надежного сейфа, укрывающего национальную память от разрушительного воздействия времени. Округлые очертания тонко перекликаются с нашей традиционной юртой, но само сооружение возведено из современных материалов – стекла, металла, композитов. Это живой мост из прошлого в будущее.

– Прекрасный образ – сейф, который оберегает память. Если заглянуть внутрь «сейфа», каков масштаб наследия, собранного под этим куполом?

– В июле 2006 года вышло постановление Правительства о соз­дании Национального архива. В 2007-м наши фонды насчитывали чуть более 45 тысяч единиц хранения. Сегодня эта цифра выросла почти в десять раз: мы перешагнули рубеж в 404 тысячи документов! Посудите сами: за каждым листом – решения, определившие судьбу современного Казахстана.

Мы непрерывно взаимодейст­вуем почти с тремя сотнями организаций. Среди них – Парламент, Правительство, Верховный суд, министерства, национальные компании. Именно у нас хранятся документы, отражающие становление нашей республики как независимого государства, всю ее материальную и духовную жизнь. Из этого огромного массива более трех тысяч единиц – абсолютно уникальные, особо ценные документы.

– Можете назвать некоторые из них?

– У нас хранится подлинник первой Конституции Республики Казахстан 1993 года. Здесь же находятся исторический Генеральный план Астаны, ключевые документы Верховного совета и Аппарата Правительства.

Архив – это не только государст­венные акты, это судьбы людей. Мы гордимся личными фондами выдающихся деятелей, внесших колоссальный вклад в науку и культуру. У нас хранятся личные архивы академика Алькея Маргулана, известного ученого Насроллы Мубашшира ат-Тарази аль-Хусейни. Всего у нас около 70 таких личных фондов, вмещаю­щих почти 50 тысяч ценнейших документов.

Особое место занимают свидетельства, возвращенные на родину благодаря государственным программам «Культурное наследие» и «Архив-2025». Это копии древних манускриптов и материалов VII–XXI веков из зарубежных архивов и библиотек. Например, уникальная географическая карта «Сурат аль-ард», составленная арабским ученым Аль-Идриси еще в XII веке, которую передал нам академик Булат Комеков. Или массив ценнейших данных о 385 Героях Советского Союза – наших земляках, полученный из Российской Федерации.

– Поразительное разнообразие – от средневековых карт до цифровых баз данных. Однако бумага тленна и время беспощадно к старым документам. Как удается сохранять их физически?

– Это огромный, незаметный для посторонних глаз труд. Мониторинг состояния документов в хранилищах мы проводим на постоянной основе. При обнаружении повреждений к делу подключаются специалисты нашей лаборатории реставрации. Она оснащена передовым оборудованием для механической и химической очистки. Там восстанавливают хрупкую бумажную основу изношенных страниц, нейтрализуют разрушительную работу бактерий и химических веществ. За последние три года наши реставраторы подарили вторую жизнь полутора тысячам ценнейших листов.

Колоссальное значение имеет страховой фонд. С 2007 года у нас хранится 16 миллионов кадров страхового фонда, гарантирующих, что эти данные никогда не исчезнут.

Архив перестал быть просто хранилищем документов, сегодня это высокотехнологичный методический и интеллектуальный центр. Мы совершили огромный рывок: показатель оцифровки документов вырос с трех скромных процентов до двадцати шести! Это более ста миллионов страниц. В нашей лаборатории цифровизации работают специализированные сканеры, способные бережно переводить в электронный формат даже крупноформатные чертежи и карты, серверное оборудование оперативно обрабатывает эти массивы данных.

Наши специалисты разработали и внедрили собственную интеллектуальную поисковую систему. Она умеет анализировать содержание цифровых копий, находить нужную строчку среди миллионов страниц за считаные секунды.

Для исследователей мы запус­тили электронный читальный зал. Работает он на базе внутренней локальной сети, без подключения к Интернету. Это осознанное решение, продиктованное жесткими требованиями кибербезопасности, чтобы полностью исключить любые внешние угрозы для государственных тайн и исторических раритетов.

– Изменилось ли взаимодействие с обычными гражданами? Стал ли архив ближе к людям?

– Безусловно. Наш официальный сайт прошел глубокую модернизацию: мы обновили платформу, переработали структуру, сделали современную типо­графику и удобную навигацию. Появился модуль электронной записи, интерактивный чат-бот, интеграция с картами. Все сделано для того, чтобы человек мог подать обращение, записаться на прием в пару кликов.

Один из наших важнейших проектов – портал «Мәңгілік жадымызда» («Вечная память»), посвященный казахстанским ветеранам Великой Отечественной войны. Мы ведем его по поручению Министерства культуры и информации. Сейчас на портале опубликованы верифицированные сведения более чем о 705 тысячах фронтовиков. Мы постоянно развиваем этот ресурс – внедряем автоматизированный поиск и усиливаем защиту данных.

Для создания этой цифровой платформы наши специалисты провели колоссальную исследовательскую и верификационную работу по систематизации сведений о воинах-казахстанцах. Этот интерактивный ресурс объединяет уникальные архивные документы, наградные листы, карты боевых путей и личные свидетельства, делая их доступными для каждого гражданина. Запуск и постоянное наполнение такого портала стали важным шагом в укреплении исторического самосознания молодежи и защите национальной памяти от искажений.

– Заметно, что к вам активно пошла молодежь. С чем связан такой всплеск интереса?

– Нас это очень радует. С 2022 года мы реализуем респуб­ликанский проект «Архив және болашақ ұрпақ» – проводим дни открытых дверей для школьников и студентов столицы. В первый год к нам пришло около 500 ребят, в прошлом году – уже две тысячи. Молодые люди видят, что архив – это захватывающий мир интерес­ных исторических фактов. Мы стали мощной образовательной площадкой. Совместно с Евразийским национальным университетом у нас открыт постоянный кабинет «Қазақстан тарихы». Студенты прямо здесь, на базе подлинных документов, изучают архивоведение, сакральную гео­графию Казахстана, слушают лекции, участвуют в круглых столах.

На базе Национального архива действует Центр повышения квалификации государственных и ведомственных архивистов. К нам приезжают специалисты со всех регионов, центральных госорганов. Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации уже выдал около ста сертификатов. Свои кадры мы учим непрерывно: наши сотрудники ежегодно проходят курсы, повышая свой профессио­нальный уровень.

– Вектор вашей работы заметен на международной арене. С кем сегодня дружит Нацио­нальный архив?

– Память не знает границ. С 2007 года мы являемся полноправным членом Евразийского регионального отделения Международного совета архивов. У нас выстроены тесные связи с коллегами из России, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Турции, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эстонии, Франции.

Мы регулярно участвуем в работе Казахстанско-российской комиссии по сотрудничеству в архивной сфере. Международное партнерство постоянно подкрепляется реальными соглашениями. Недавно мы подписали меморандумы с Объединенным госархивом Оренбургской области, Фондом имени Короля Абдулазиза из Саудовской Аравии, Нацио­нальным архивом Эстонии. Это открывает колоссальные возможности для совместных научных изысканий, взаимного обмена документами.

– Сагила Есимсеитовна, оглядываясь на пройденный архивом путь в 20 лет, как бы вы сформулировали главную миссию коллектива, который работает под этим символическим куполом-оком?

– Архив часто называют учреждением, обращенным в прошлое. Это не так. Мы работаем для будущего. Наша миссия – сохранить ДНК нашей государственности, культуру, дух, память о созидательном труде народа. Национальному архиву доверено самое ценное – свидетельства нашей идентичности, суверенной истории. Мы делаем все, чтобы эта летопись оставалась непрерывной, достоверной, доступной для многих последующих поколений казахстанцев.