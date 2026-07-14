Важное испытание пройдено

Важный этап в жизни вчерашних школьников позади. Соглас­но опубликованным данным, 177 тыс. абитуриентов прошли пороговый уровень. Завидные результаты показал 821 человек. Они «выбили» 130 баллов из 140. Лидерами же стали Асет Альтаир из Павлодарской области и Альфия Балхан из Кызылординской области, показавшие высший результат – 140 баллов (по результатам конвертации КазТест).

«Из около 233 тысяч абиту­риентов примерно 73,1 процента прошли тестирование на казахском, 26,8 процента – на русском, 383 человека – на английском языках. Всем им была предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза, чтобы участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом. Средний балл по пяти предметам составил 69 баллов. Особое внимание уделялось соз­данию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями, их было 800 человек», – сообщили в пресс-службе МНВО.

В этом году на апелляцию было подано более 95 тыс. заявлений. Из них Республиканская комиссия одобрила заявки по 152 уникальным заданиям. На сегодняшний день сертификаты абитуриентов доступны в их личных кабинетах.

При проведении ЕНТ зафиксировано 890 нарушений правил: 522 человека лишились возможности сдать экзамен еще на входе из-за попыток пронести смартфоны, смарт-часы, микронаушники и шпаргалки, 361 абитуриент был удален прямо из аудиторий, а результаты семи участников аннулировали после оперативной проверки видеозаписей. Подставных лиц в этом году выявлено не было. Однако, как добавляют в МНВО, контроль за честностью экзамена продолжится: все видео­записи тестирования будут тщательно анализироваться вплоть до 31 октября 2026 года, и в случае обнаружения скрытых нарушений результаты ЕНТ признают недействительными.