Важное испытание пройдено

Образование
Насихат Оркушпаева
.

Опубликованы официальные итоги Единого нацио­нального тестирования 2026 года. Главный экзамен сдали почти 233 тыс. абитуриентов. По информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования, максимальные баллы набрали двое из них.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Важный этап в жизни вчерашних школьников позади. Соглас­но опубликованным данным, 177 тыс. абитуриентов прошли пороговый уровень. Завидные результаты показал 821 человек. Они «выбили» 130 баллов из 140. Лидерами же стали Асет Альтаир из Павлодарской области и Альфия Балхан из Кызылординской области, показавшие высший результат – 140 баллов (по результатам конвертации КазТест).

«Из около 233 тысяч абиту­риентов примерно 73,1 процента прошли тестирование на казахском, 26,8 процента – на русском, 383 человека – на английском языках. Всем им была предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза, чтобы участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом. Средний балл по пяти предметам составил 69 баллов. Особое внимание уделялось соз­данию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями, их было 800 человек», – сообщили в пресс-службе МНВО.

В этом году на апелляцию было подано более 95 тыс. заявлений. Из них Республиканская комиссия одобрила заявки по 152 уникальным заданиям. На сегодняшний день сертификаты абитуриентов доступны в их личных кабинетах.

При проведении ЕНТ зафиксировано 890 нарушений правил: 522 человека лишились возможности сдать экзамен еще на входе из-за попыток пронести смартфоны, смарт-часы, микронаушники и шпаргалки, 361 абитуриент был удален прямо из аудиторий, а результаты семи участников аннулировали после оперативной проверки видеозаписей. Подставных лиц в этом году выявлено не было. Однако, как добавляют в МНВО, контроль за честностью экзамена продолжится: все видео­записи тестирования будут тщательно анализироваться вплоть до 31 октября 2026 года, и в случае обнаружения скрытых нарушений результаты ЕНТ признают недействительными.

#итоги #Образование #ЕНТ

Популярное

Все
Знак уважения и поддержки
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Подписан контракт на переработку рения
В контексте новой электоральной повестки
Курс на укрепление стратегического партнерства
Строки, рожденные жизнью
Лето возможностей
Стандарты разные нужны
Сохранить ДНК нашей государственности
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Изъяли смартчасы, микронаушники, смартфоны: 890 нарушений з…
Начался прием заявлений для участия в конкурсе грантов
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на сам…
Первый выпуск программ двойного диплома с Университетом Ари…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]