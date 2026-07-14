Строки, рожденные жизнью

Когда вглядываешься в давнюю и современную историю казахской поэзии, понимаешь, что у каждой эпохи есть свой голос, свой характер, свои краски. И только те поэты, которые не утратили этот голос, сумели художественным словом передать биение сердца народа, дыхание родной земли, затронуть тонкие струны человечес­кой души, проходят испытание временем. Для меня Касымхан Бегманов – один из примеров такого редкого дарования.

Когда читаешь его стихи, восхищаешься не внешней красотой слова, а его внутренней силой, его искреннос­тью, доходящей до сердца. В этом и заключается­ подлинная мощь настоя­щей поэзии. Она не только увлекает читателя, но и заставляет задуматься, переживать, ведет к таинственным глубинам человеческой души.

Его поэтический сборник «Құланиек, құба таң», выдвигае­мый на Государственную премию РК им. Абая, безусловно, достоин этой высокой награды.

Когда-то я писал о Касымхане: «Поэ­тическая натура, напоминаю­щая Лермонтова, – глубокая, суровая, бездонная, гордая и в то же время есенинская – свободно льющаяся, с надрывом отдающаяся любви, способная безог­лядно влюбляться­ и так же быстро разочаровываться,­ раскаиваться...» Это было не просто впечатление того момента, а оценка, точно уловившая природу поэта. С годами я снова и снова убеж­даюсь в правильнос­ти этого мнения.

Нас сблизило искусство. Стихи, рож­денные сердцем Касымхана, соединились с моей мелодией – так появились многие песни. Когда слово поэта превращается­ в песню, особенно ясно ощущаешь глубину его внутренней музыкальности. В природе стихов Касымхана есть особая мелодика, поэтому его поэзия так естественно соединяется с музыкой и находит путь к серд­цам слушателей.

Ряд наших с Касымханом песен – «Арыс», «Күреңбел», «Менің де дауысым естілер», «Қарашық», «Дүние» – сегодня пользуются большой популярностью. И то, что песни, рожденные в нашем творческом содружестве, удостои­лись народной любви, – яркое доказательство жизнен­ности поэзии Касымхана.

Поэтический сборник «Құланиек, құба таң» – это отражение многолетних творчес­ких поисков, духовной зрелости и художественной высоты слова Касымхана Бегманова. В этой книге воспеты прекрасные картины природы, святость родной земли, мужество и отвага народа, его национальный дух, в ней поднимаются насущные воп­росы современности. В поэзии Касымхана чувствуется дыхание широкой казахской степи. В ней естественно переплетаются дуновение ветра и запах полыни, печаль и радость бескрайней степи, историческая память народа и его современный духовный облик. Он не смотрит на прошлое с ностальгией – он глубоко и точно чувствует ритм дня сегодняшнего.

Каждое стихотворение в сборнике – это биение сердца поэта. Каждая строка рождена жизнью: Касымхан никогда не использует слово ради украшения, он знает душу слова. Поэтому его поэзия врезается в сознание и надолго остается в памяти читателя. Еще одна особенность художественного мира поэта – естественная целостность национального духа и общечеловеческой мысли. Чувства, переживаемые его лирическим героем, он пропускает через фильтр своего сердца и только потом наделяет его голос мощью или шепотом, страстью или печалью.

Для меня, как композитора, главное достоинство поэзии Касымхана Бегманова заключается в том, что его слово как будто само просится быть переложенным на музыку. Естественная гармония слова поэта и музыки находит путь к сердцу слушателя и достойно выдерживает испытание временем.

Касымхан Бегманов – особое явление в современной казахской литературе. Его поэзия – это гармоничная цельность нацио­нального духа и художественной мысли, глубокого чувства и высокого разума. Он не просто пишет стихи – он проживает их сердцем. В сборнике «Құланиек, құба таң» переплетаются душа нации, дыхание степи, человечес­кая совесть и любовь, уроки истории и голос сегодняшнего времени. Выдвижение такого высокохудожественного произведения на соискание Государст­венной премии Республики Казахстан считаю справедливым и достойным решением.

Каждый раз, когда я писал музыку на стихи Касымхана, ясно ощущал, что в глубине каждого его стихотворения звучит мелодия. И когда эта мелодия, рожденная сердцем поэта, соединяется с внутренним миром композитора, появляется песня.

Я посвятил искусству долгую жизнь. Всегда искал гармонию мелодии и слова. На этом пути у меня были творческие связи со многими поэтами. В поэзии Касымхана Бегманова есть редкое качест­во: его стихи волнуют душу не только тогда, когда их читаешь, но и тогда, когда их слышишь. Это признак подлинной природной поэтической силы.

Касымхан Бегманов – творческая личность, внесшая значительный вклад не только в нашу литературу, но и в казахское песенное искусство. Пес­ни, написанные на его стихи, стали частью духовной жизни народа и получили признание слушателей.

Перевод с казахского

Хусны Айбергеновой