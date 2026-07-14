Лето возможностей

Для большинства детей лето ассоциируется с отдыхом, прогулками и долгожданной свободой от уроков. Однако современный подход к организации детского досуга давно вышел за рамки привычного понимания летнего лагеря, ведь во время каникул школьники могут попробовать себя в новых направлениях, приобрести полезные навыки, определиться с будущей профессией.

В Шымкенте нынешняя летняя кампания затрагивает практически всех школьников города. По данным управления образования, различными формами организованного отдыха планируется охватить более 245 тыс. детей, что составляет свыше 93% учащихся с первого по десятый класс. По сравнению с прошлым годом число участников летних программ увеличилось примерно на 5 тыс. человек.

Как отмечают в управлении образования, главная задача – не только занять детей во время каникул, но и создать условия для их интеллектуального, творчес­кого и физического развития. Наиболее массовым форматом традиционно остаются пришкольные площадки. В этом году они работают практически во всех государственных школах. Здесь ребята участвуют в спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх, экскурсион­ных программах, занимаются в языковых клубах и творческих мастерских.

Одна из главных новинок сезона – образовательный проект Kitap CAMP, ориентированный на учеников младших и средних классов. Его идея прос­та: показать детям, что чтение книг может стать не школьной обязанностью, а источником увлекательных открытий. Через литературные игры, обсуждение произведений и творческие задания организаторы стремятся­ сформировать устойчивый интерес к чтению. По мнению специалистов, подобный формат особенно актуален в эпоху цифровых технологий, когда детям становится все сложнее удерживать внимание на книге.

Каждая школа самостоятельно наполняет летние программы содержанием, ориентируясь на интересы своих учеников. Например, в школе-гимназии № 47 ежедневно проходят спортивные тренировки, занятия по шахматам, танцам, иностранным языкам, творческие мастерские и интеллектуальные конкурсы. Большой популярностью пользуются экскурсии по городу, посещение музеев, библиотек и парков.

Важная особенность большинства школьных площадок заключается еще и в том, что участие в них остается бесплатным.

Загородный отдых – один из самых востребованных направлений летней кампании. В этом году система детского оздоровления получила дополнительный импульс благодаря расширению муниципальной инфраструктуры. В распоряжение города перешли новые объекты, а для одаренных школьников начал работу круглогодичный учебно-оздоровительный центр на базе резиденции в Шымкентском дендропарке им. Асанбая Аскарова.

Продолжает принимать детей и лагерь «Аксу», где в течение шести смен смогут отдохнуть 1 200 школьников из социально уязвимых семей. Каждая смена строится вокруг определенной тематики. Один день посвящен спорту, другой – творчеству, третий – экологическим проектам или киноискусству. Такой формат позволяет сделать отдых разнообразным и одновременно познавательным. Для детей здесь работают бассейн, спортивные площадки, художественные и театральные студии, вокальные кружки и многочисленные игровые программы.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Перед началом сезона лагеря прошли обязательную санитарно-эпидемиологическую проверку, а со школьниками занимаются квалифицированные педагоги и воспитатели. Одним из обязательных требований остается наличие профильного образования и опыта работы с детьми.

Оформление путевок полностью переведено в электронный формат. Через информационную систему QOSYMSHA родители могут подать необходимые документы, а школы и управление образования сопровождают процесс рассмотрения заявок. Цифровизация позволила сделать процесс более прозрачным, значительно сократив время.

Лето – время не только отдыха, но и профессионального самоопределения. Для учащихся­ средних и старших классов продолжают работать проекты PROF START и EduCampShym. Их участники посещают колледжи и высшие учебные заведения, знакомятся с современными лабораториями, учебными аудиториями, общаются с преподавателями и студентами. В программу входят встречи с представителями разных профессий, мастер-классы, психологические тренинги, направленные на развитие лидерских качеств, стрессоустойчивости и умение ставить жизненные цели.

По сути, при организации детского отдыха речь идет о создании единого пространства, где ребенок может укрепить здоровье, научиться работать в команде, открыть новые способности и получить первый опыт профессионального выбора. Именно поэтому летняя кампания в Шымкенте объединяет самые разные направления – от чтения и спорта до профориен­тации и цифровых сервисов. Такой подход позволяет сделать каникулы яркими и полезными, превращая каждый день в возможность для личностного роста.