Знак уважения и поддержки

Глава государства отметил неоценимый вклад шейха Хамада в построение сильного и успешного Государства Катар.

– Многие знаковые исторические достижения современного Катара и высокий авторитет страны на мировой арене неразрывно связаны с его именем. Шейх Хамад был государственным деятелем мирового масштаба и настоящим другом казахского народа, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, шейх Хамад бен Халифа Аль Тани внес огромный вклад в становление и успешное развитие казахско-катарских отношений. Он дважды посещал Казахстан с официальными визитами, а во время его первой поездки Касым-Жомарт Токаев встречал Эмира в качестве министра иностранных дел.

Глава нашего государства с глубокой благодарностью отметил, что по инициативе шейха Хамада в Астане была построена мечеть имени Аль-Фараби, а также осуществлен ряд социальных и инфраструктурных проектов в первые годы независимости Казахстана. Все это – яркое свидетельство истинной дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

– В этот скорбный момент мы молимся, чтобы Всевышний даровал покойному место в раю, – сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приезд и личную поддержку, что отражает особый характер братских отношений между народами Казахстана и Катара.

По инициативе катарской стороны состоялся обмен мнениями по нынешней международной обстановке, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

В завершение Глава нашего государства подтвердил свое приглашение Эмиру Катара совершить визит в Казахстан в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято, сообщила пресс-служба Президента.