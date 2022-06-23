Статьи Труженик эпохи независимого Казахстана 23 июня 2022 г. 0:50 Владимир Божко, экс-вице-спикер Мажилиса Парламента Республики Казахстан, генерал-лейтенант Страна вступает в новую эпоху. Недавно казахстанцы дружно и уверенно проголосовали на референдуме, одобрив внесение поправок в Конституцию во благо построения Нового Казахстана. Это новый этап модернизации и трансформации государственного строительства для обеспечения благополучия всего народа. Новая эпоха Казахстана – яркое отражение 30-летней истории независимости нашей страны. За эти годы состоялось зрелое демократическое государство с устойчивыми институтами и сильной конкурентоспособной экономикой, полностью интегрированное в мировое сообщество. Годы независимости были наполнены усердным трудом всех казахстанцев. Особый вклад в развитие республики внесли известные личности, авторитетные политические и общественные деятели. Сегодня хочу рассказать об одном из них, о моем близком друге, соратнике, коллеге – Бектурганове Ерсултане Утегуловиче в канун его 70-летнего юбилея. Ерсултан Бектурганов посвятил более 45 лет жизни госслужбе. Он принимал активное участие в государственном строительстве, создании и становлении госаппарата, разработке принципов и практики работы госслужащих, сотрудников подразделений дипломатического ведомства, министерств и иных госорганизаций. Большую часть трудовой деятельности он посвятил одному из труднейших участков госслужбы – работе с кадрами. Совместно с коллегами им были разработаны и внедрены в деятельность высших органов власти республиканского и областного уровней принципы организации работы государственного аппарата и внедрения передового опыта подбора, изучения, воспитания и расстановки кадров. Стать высочайшим профессионалом госслужбы Ерсултану Бектурганову помог богатый и содержательный жизненный путь, который проходили многие уроженцы 1950-х. Родившись в июне 1952 года в далеком поселке Тахта-Купыр Каракалпакской АССР, он с первых дней попал в заботливые руки двух мам – своей родной мамы Перузы Оразмаханкызы и врача, крестной мамы Эрики Карловны, переселенной в период департации немцев в Среднюю Азию. Получая образование, упорно и усердно работая, он достойно прошел большой путь становления и достижения профессиональной зрелости. Начав трудовую деятельность автослесарем мастерских совхоза, поступил впоследствии в Нукусский техникум автомобильных дорог, затем – в Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, который окончил с отличием, получив специальность инженера-механика. Ерсултана Бектурганова как отличника учебы и активного общественника руководство института оставило преподавать один из сложнейших предметов – «Теория механизмов и машин» (ТММ). Следующими жизненными этапами стали служба в армии, работа старшим инженером, начальником службы Жамбылского предприятия электрических сетей, затем – инженером строительно-монтажного управления Капальского района Талдыкорганской области. На всех этапах работы Ерсултана Бектурганова отличали инициатива, добросовестное выполнение служебных обязанностей и активное участие в общественной жизни предприятий. С такими характеристиками его, естественно, приняли в члены КПСС, что в те времена для инженера было признанием профессионализма и активной жизненной позиции. В 1984 году Ерсултан Бектурганов был призван на работу в Капальский райком Коммунистической партии Казахстана, где проработал до ноября 1990-го. В это время он занимал должности инструктора, председателя партийной комиссии, заведующего орготделом. В связи с положительными характеристиками был переведен ответорганизатором отдела организационно-партийной и кадровой работы Талдыкорганского обкома КПК в город Талдыкорган. В стране шли бурные процессы перестройки. В этой ситуации он был назначен руководителем аппарата Талдыкорганского областного совета народных депутатов. Известно, что в первые годы независимости Казахстана перед страной стояли большие задачи по формированию госаппарата, реорганизации структур органов власти с учетом новых реалий и политической ситуации. Ерсултан Бектурганов в марте 1992 года был назначен руководителем аппарата главы Талдыкорганской областной администрации. В этот период перед областными структурами стояли тяжелейшие задачи обеспечения социально-политической стабильности, сохранения промышленного и сельскохозяйственного производства в условиях разрыва экономических связей, оттока населения, высокой инфляции, что потребовало новых подходов в работе госслужащих всех структур областной власти, где участие Ерсултана Утегуловича было весомым. Перед страной встала важная задача создания и развертывания дипломатических представительств в иностранных государствах и организации их работы по продвижению и защите интересов молодого независимого Казахстана. Для этой работы стали подбираться кадры с учетом их опыта партийной и государственной службы. Таким требованиям в полной мере соответствовал Ерсултан Бектурганов. Он был откомандирован на дипломатическую работу в посольство Казахстана в ФРГ, где исполнял обязанности секретаря и заведующего отделом. Паркетной работы во вновь созданных диппредставительствах, конечно, не было. Все дипломаты напряженно работали над решением задач по продвижению интересов республики и организации сотрудничества с ведомствами страны пребывания в экономической, культурной и иных сферах. Значительным участком работы казахстанских дипломатов в Германии была консульская работа с гражданами Казахстана из числа лиц немецкой национальности, выехавших на постоянное место жительства в ФРГ. Заложенные в то время принципы взаимодействия с такими лицами позволили наряду с другими мерами создать фундамент экономического и культурного сотрудничества между двумя странами. Опыт, полученный Ерсултаном Утегуловичем за время работы в посольстве, подтолкнул его к поступлению и успешному окончанию дипломатической академии. Ему был присвоен дипломатический ранг советника первого класса. С учетом характеристик он был откомандирован для прохождения госслужбы в аппарат Администрации Президента, где проработал более 16 лет на политических должностях. Большая часть этого периода была посвящена наиболее сложному участку – работе с кадрами. За долгие годы работы в Администрации Президента он принял участие в карьерной судьбе многих сотен госслужащих высшего эшелона власти, которые всегда подчеркивали его тактичность, уважительное отношение к кандидатам, глубокое знание их личных и деловых качеств. Его объективность и справедливость определили высокий авторитет в кругу многих коллег, друзей, депутатов и однопартийцев. С января 2012 года по январь 2021-го Ерсултан Бектурганов, будучи депутатом Мажилиса Парламента и работая в Комитете по международным делам, обороне и безопасности, реализовал свои опыт и знания в депутатских запросах и выступлениях на пленарных заседаниях. Его запросы и выступления всегда были актуальны, затрагивали вопросы, поднимаемые избирателями. Для информирования граждан им было опубликовано более 100 статей и интервью в центральных средствах массовой информации. Эффективная работа проводилась во время выездных заседаний и встреч с избирателями в областях. Юбиляр лично был руководителем многих рабочих групп по рассмотрению и принятию важных законов. После окончания срока депутатских полномочий в Мажилисе Ерсултан Утегулович еще раз блеснул своим организаторским талантом и инициативой, работая руководителем специальных проектов в Библиотеке Первого Президента. Им был реализован ряд мероприятий по освещению значимых событий в период государственного строительства и роли в них известных политиков, госслужащих, внесших большой вклад в построение независимого Казахстана. Многолетний и безупречный труд Ерсултана Бектурганова был высоко оценен страной. Он награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», медалью «Ерен еңбегi үшiн» и десятками других медалей. Ему дважды вручался президентский нагрудный знак «Алтын Барыс», в 2012 году было присвоено звание «Почетный гражданин Алматинской области». Также он удостоен звания «Заслуженный деятель спорта Республики Казахстан». Юбиляр является сторонником активного здорового образа жизни, более 25 лет возглавляет ветеранский волейбольный клуб «Сарыарка». В нашей жизни бытует устойчивое мнение, что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина, любящая мать своих детей и внуков. Супруга Ерсултана Утегуловича Гульнара Жасбулатовна на протяжении всей жизни остается его надежным тылом, всячески поддерживает во всех трудных ситуациях, с пониманием относилась к неоднократным переездам и ко всем коммунальным проблемам сельской жизни. При этом она остается верной спутницей и берегиней семейного очага. Семья Бектургановых – очень талантливые люди. Глава семьи пишет стихи, играет на гармони и баяне, владеет в совершенстве тремя иностранными языками. Супруги имеют прекрасные вокальные данные. Эту талантливость унаследовали дети и внуки. Будет правильным в 70-летний юбилей назвать Ерсултана Бектурганова самым счастливым человеком, заслуженный авторитет которого всегда высок в глазах коллег, соратников, родственников, многочисленных друзей и спортивной общественности. В этот прекрасный день от имени коллег и друзей и от себя лично желаю юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, огромного счастья. Желаю также наслаждаться успехами детей, внуков и правнуков.