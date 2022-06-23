Труженик эпохи независимого Казахстана

Страна вступает в новую эпоху. Недавно казахстанцы дружно и уверенно проголосовали на референдуме, одобрив внесение поправок в Конституцию во благо построения Нового Казахстана. Это новый этап модернизации и трансформации государственного строительства для обеспечения благополучия всего народа.

Новая эпоха Казахстана – яркое отражение 30-летней истории независимости нашей страны. За эти годы состоялось зрелое демократическое государство с устойчивыми институтами и сильной конкурентоспособной экономикой, полностью интегрированное в мировое сообщество.

Годы независимости были наполнены усердным трудом всех казахстанцев. Особый вклад в развитие республики внесли известные личности, авторитетные политические и общественные деятели. Сегодня хочу рассказать об одном из них, о моем близком друге, соратнике, коллеге – Бектурганове Ерсултане Утегуловиче в канун его 70-летнего юбилея.

Ерсултан Бектурганов посвятил более 45 лет жизни госслужбе. Он принимал активное участие в государственном строи­тельстве, создании и становлении госаппарата, разработке принципов и практики работы госслужащих, сотрудников под­разделений дипломатического ведомства, министерств и иных госорганизаций.

Большую часть трудовой деятельности он посвятил одному из труднейших участков госслужбы – работе с кадрами. Совместно с коллегами им были разработаны и внедрены в деятельность высших органов власти респуб­ликанского и областного уровней принципы организации работы государственного аппарата и внедрения передового опыта подбора, изучения, воспитания и расстановки кадров.

Стать высочайшим профессио­налом госслужбы Ерсултану Бектурганову помог богатый и содержательный жизненный путь, который проходили многие уроженцы 1950-х.

Родившись в июне 1952 года в далеком поселке Тахта-Купыр Каракалпакской АССР, он с первых дней попал в заботливые руки двух мам – своей родной мамы Перузы Оразмаханкызы и врача, крестной мамы Эрики Карловны, переселенной в период департации немцев в Среднюю Азию.

Получая образование, упорно и усердно работая, он достойно прошел большой путь становления и достижения профессиональной зрелости. Начав трудовую деятельность автослесарем мастерских совхоза, поступил впоследствии в Нукусский техникум автомобильных дорог, затем – в Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, который окончил с отличием, получив специальность инженера-механика.

Ерсултана Бектурганова как отличника учебы и активного общественника руководство инс­титута оставило преподавать один из сложнейших предметов – «Теория механизмов и машин» (ТММ).

Следующими жизненными этапами стали служба в армии, работа старшим инженером, начальником службы Жамбылского предприятия электрических сетей, затем – инженером строительно-монтажного управления Капальского района Талдыкорганской области. На всех этапах работы Ерсултана Бектурганова отличали инициатива, добросовестное выполнение служебных обязанностей и активное участие в общественной жизни предприятий. С такими характеристиками его, естественно, приняли в члены КПСС, что в те времена для инженера было признанием профессионализма и активной жизненной позиции.

В 1984 году Ерсултан Бектурганов был призван на работу в Капальский райком Коммунис­тической партии Казахстана, где проработал до ноября 1990-го. В это время он занимал должности инструктора, председателя партийной комиссии, заведующего орготделом.

В связи с положительными характеристиками был переведен ответорганизатором отдела организационно-партийной и кадровой работы Талдыкорганского обкома КПК в город Талдыкорган. В стране шли бурные процессы перестройки. В этой ситуации он был назначен руководителем аппарата Талдыкорганского областного совета народных депутатов.

Известно, что в первые годы независимости Казахстана перед страной стояли большие задачи по формированию госаппарата, реорганизации структур органов власти с учетом новых реалий и политической ситуа­ции. Ерсултан Бектурганов в марте 1992 года был назначен руководителем аппарата главы Талдыкорганской областной адми­нистрации.

В этот период перед областными структурами стояли тяжелейшие задачи обеспечения социально-политической стабильности, сохранения промышленного и сельскохозяйственного производства в условиях разрыва экономических связей, оттока населения, высокой инфляции, что потребовало новых подходов в работе госслужащих всех структур областной власти, где участие Ерсултана Утегуловича было весомым.

Перед страной встала важная задача создания и развертывания дипломатических представительств в иностранных государствах и организации их работы по продвижению и защите интересов молодого независимого Казахстана. Для этой работы стали подбираться кад­ры с учетом их опыта партийной и государственной службы. Таким требованиям в полной мере соответствовал Ерсултан Бектурганов.

Он был откомандирован на дипломатическую работу в посольство Казахстана в ФРГ, где исполнял обязанности секретаря и заведующего отделом. Паркетной работы во вновь созданных диппредставительствах, конечно, не было. Все дипломаты напряженно работали над решением задач по продвижению интересов республики и организации сотрудничества с ведомствами страны пребывания в экономичес­кой, культурной и иных сферах.

Значительным участком работы казахстанских дипломатов в Германии была консульская работа с гражданами Казах­стана из числа лиц немецкой национальности, выехавших на постоянное место жительства в ФРГ. Заложенные в то время принципы взаимодействия с такими лицами позволили наряду с другими мерами создать фундамент экономического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Опыт, полученный Ерсултаном Утегуловичем за время работы в посольстве, подтолкнул его к поступ­лению и успешному окончанию дипломатической академии. Ему был присвоен дипломатический ранг советника первого класса. С учетом характеристик он был откомандирован для прохождения госслужбы в аппарат Администрации Президента, где проработал более 16 лет на политических должностях.

Большая часть этого периода была посвящена наиболее сложному участку – работе с кадрами. За долгие годы работы в Админист­рации Президента он принял участие в карьерной судьбе многих сотен госслужащих высшего эшелона власти, которые всегда подчеркивали его тактичность, уважительное отношение к кандидатам, глубокое знание их личных и деловых качеств. Его объективность и справедливость определили высокий авторитет в кругу многих коллег, друзей, депутатов и однопартийцев.

С января 2012 года по январь 2021-го Ерсултан Бектурганов, будучи депутатом Мажилиса Парламента и работая в Комитете по международным делам, обороне и безопасности, реализовал свои опыт и знания в депутатских зап­росах и выступлениях на пленарных заседаниях.

Его запросы и выступления всегда были актуальны, затрагивали вопросы, поднимаемые избирателями. Для информирования граждан им было опуб­ликовано более 100 статей и интервью в центральных средствах массовой информации. Эффективная работа проводилась во время выездных заседаний и встреч с избирателями в областях. Юбиляр лично был руководителем многих рабочих групп по рассмотрению и принятию важных законов.

После окончания срока депутатских полномочий в Мажилисе Ерсултан Утегулович еще раз блеснул своим организаторским талантом и инициативой, работая руководителем специальных проектов в Библиотеке Первого Президента. Им был реализован ряд мероприятий по освещению значимых событий в период государственного строительства и роли в них известных политиков, госслужащих, внесших большой вклад в построение независимого Казахстана.

Многолетний и безупречный труд Ерсултана Бектурганова был высоко оценен страной. Он награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», медалью «Ерен еңбегi үшiн» и десятками других медалей. Ему дважды вручался президентский нагрудный знак «Алтын Барыс», в 2012 году было присвоено звание «Почетный граж­данин Алматинской области».

Также он удостоен звания «Заслу­женный деятель спорта Республики Казахстан». Юбиляр является сторонником активного здорового образа жизни, более 25 лет возглавляет ветеранский волейбольный клуб «Сарыарка».

В нашей жизни бытует устойчивое мнение, что за каждым успешным мужчиной стоит муд­рая женщина, любящая мать своих детей и внуков. Супруга Ерсултана Утегуловича Гульнара Жасбулатовна на протяжении всей жизни остается его надежным тылом, всячески поддерживает во всех трудных ситуациях, с пониманием относилась к неоднократным переездам и ко всем коммунальным проблемам сельской жизни. При этом она остается верной спутницей и берегиней семейного очага.

Семья Бектургановых – очень талантливые люди. Глава семьи пишет стихи, играет на гармони и баяне, владеет в совершенстве тремя иностранными языками. Супруги имеют прекрасные вокальные данные. Эту талантливость унаследовали дети и внуки.

Будет правильным в 70-летний юбилей назвать Ерсултана Бектурганова самым счастливым человеком, заслуженный авторитет которого всегда высок в глазах коллег, соратников, родственников, многочисленных друзей и спортивной общественности.

В этот прекрасный день от имени коллег и друзей и от себя лично желаю юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, огромного счастья. Желаю также наслаждаться успехами детей, внуков и правнуков.