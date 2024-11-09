ЦАРЭС заглядывает в будущее

Объединить усилия

Подписание документов состоялось на 23-й Министерской конференции ЦАРЭС, прошедшей в Астане в рамках председательства Казахстана. Участники также одобрили Среднесрочный обзор Стратегии ЦАРЭС-2030, в котором рекомендуется активизировать региональное сотрудничество и усилить операции в направлении климатически оптимизированного развития и региональных общественных благ.

Программа ЦАРЭС – инициатива Азиатского банка развития, и реализуется она в регионе на протяжении более 20 лет в партнерстве с ведущими международными финансовыми организациями. В конференции приняли участие президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, директор Института ЦАРЭС Кабир Джуразода, директор по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Европейской комиссии Петерис Устубс, представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Исламского банка развития, других финансовых организаций.

Участниками встречи стали также правительственные делегации из Южной Кореи, Японии, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана.

В ходе мероприятия высокие представители от стран – участниц программы обсудили взаимодействие государств в области экономической и финансовой стабильности, инфраструктурного развития, торговли, энергетики, водных ресурсов, декарбонизации, а также другие вопросы, подтвердив общее стремление к дальнейшему сотрудничеству.

По поручению Президента Казах­стана Касым-Жомарта Токаева участие в 23-й Министерской конференции Программы ЦАРЭС принял Премьер-министр Олжас Бектенов.

Глава казахстанского Правительства отметил востребованность программы для региона Центральной Азии. За 20 с лишним лет в регион инвестировано свыше 51 млрд долларов, из них более 9 млрд направлено на проекты в Казахстане.

– Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с международными финансовыми организациями и странами – участницами ЦАРЭС для дос­тижения общих задач. Мы нацелены на развитие АПК с акцентом на глубокую переработку и увеличение доли переработанной продукции, активное изменение структуры экспорта и наращивание его объемов. Также мы заинтересованы в реализации масштабных инфраструктурных проектов, обеспечивающих транспортную связанность и энергетическую устойчивость государств Центральной Азии. Призываю страны региона и международные финансовые организации объединить усилия для осуществления совместных проектов, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В своей приветственной речи он также отметил необходимость объединенных усилий для достижения целей устойчивого развития и декарбонизации экономик, решения других проблем государств региона.

В свою очередь президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава подчеркнул, что ЦАРЭС в числе приоритетных задач видит принятие решительных действий в борьбе с глобальными изменениями климата, построение устойчивой инфраструктуры с системами раннего оповещения, а также развитие цифровой трансформации и внедрение инноваций.

По его словам, самая большая ценность ЦАРЭС – доверие. Оно позволяет странам сообща решать проблемы, которые ни одна из них по отдельности решить не может.

– Утверждение Плана действий по изменению климата ЦАРЭС и создание Фонда подготовки проектов по климату и устойчивому развитию (ФППКУР) являются важными вехами в наших коллективных усилиях по решению проблемы изменения климата, – сказал Масацугу Асакава. – Работая вмес­те, мы можем построить устойчивую инфраструктуру, разработать системы раннего предупреждения и создать более «зеленое» будущее, основанное на возобновляемых источниках энергии.

Инвестиции в климат

и человека

К слову, с момента присоединения Казахстана к АБР в 1994 году банк выделил республике около 7 млрд долларов в виде займов, грантов и технической помощи для проектов и инициатив в области развития как государственного, так и частного секторов.

Заместитель Премьер-министра Казахстана – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что на сегодня долгосрочная стратегия Программы ЦАРЭС до 2030 года расширила сферу своей основной деятельности до пяти кластеров, включая такие важные для стран региона, как водные ресурсы, сельское хозяйство и человеческое развитие.

– С начала осуществления программы начиная с 2001 года воплощено в жизнь 276 инвестиционных проектов, которые не только укрепили наши экономики, но и способствовали улучшению благосос­тояния граждан. Только в Казахстане за последние годы было успешно завершено более 20 проектов, направленных на улучшение транспортной доступности и логистических связей между государствами. Построены и модернизированы тысячи километров автострад и железных дорог, что способствует укреплению транспортных коридоров, связывающих Европу и Азию через наш регион, – напомнил вице-премьер.

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который проходит через Казахстан, Азербайджан и Грузию, позволило значительно увеличить грузовой транзит между Восточной и Западной Европой. По итогам 2023 года объем перевозок по этому маршруту вырос на 65% по сравнению с 2022-м.

Казахстан стремится стать лидером в области «зеленой» энергетики в Цент­ральной Азии. Наша страна уже приняла амбициозные обязательства по дос­тижению углеродной нейтральности к 2060 году, переходу на низкоуглеродные технологии и развитию возобновляемых источников энергии.

Также в координации с соседними странами Казахстан планомерно работает над модернизацией систем водоснабжения, внедрением «зеленых» технологий в энергетическом секторе.

– Надеюсь, что платформа ЦАРЭС и созданный Фонд подготовки проектов по климату и устойчивому развитию будут способствовать привлечению инвестиций для исполнения экологических и климатических программ и проектов в наших странах, – высказал пожелание Нурлан Байбазаров. – Но наши приоритеты в рамках Программы ЦАРЭС не ограничиваются только инфраструктурой. Развитие человечес­кого капитала и повышение качества жизни населения – еще один ключевой приоритет.

Спикер подчеркнул, что Казахстан стремится активно инвестировать в образование и здравоохранение, и это является основой долгосрочного экономического роста. Только в прошлом году бюджетные расходы на образование увеличились на 29%.

Вице-премьер также отметил международных партнеров, играющих важную роль в поддержке региональных инициатив Программы ЦАРЭС. Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Программа развития ООН внесли существенный вклад, осуществив более 180 проектов в таких направлениях, как модернизация инфраструктуры, улучшение бизнес-среды, сферы водоснабжения, экологии и социально-экономическое развитие.

Плод коллективных усилий

План действий ЦАРЭС по изменению климата представил генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков. Он также рассказал об инструментах и стратегии финансирования климатичес­ких проектов, поделился планами на будущий год.

Новый План действий по изменению климата, охватывающий период с 2025 по 2027 год, определяет приоритетные инициативы для реализации видения ЦАРЭС в области изменения климата. Он фокусируется на четырех основных областях для решения климатических вызовов в регионе.

План направлен на то, чтобы помочь странам лучше подготовиться и реагировать на климатические риски; усилить взаимосвязь между водными ресурсами, энергией и продовольствием; содействовать низкоуглеродному росту за счет сокращения выбросов, расширения возобновляемой энергетики; создать климатическую платформу ЦАРЭС.

– Исполнение плана – совместная ответственность стран ЦАРЭС и парт­неров по развитию. ЦАРЭС может стать важнейшей платформой для обмена информацией и знаниями, а также для разработки региональных климатических инициатив, – отметил Евгений Жуков.

Региональный руководитель депар­тамента Центральной и Западной Азии АБР Лязиза Сабырова представила ключевые результаты и рекомендации по итогам среднесрочного обзора Стратегии ЦАРЭС-2030.

– Создание фонда климатического финансирования – важный шаг вперед для обеспечения инвестиций, направленных на глобальный переход к устойчивому развитию. Наша цель выходит за рамки простого финансирования «зеленых» проектов. Мы стремимся изменить экономику таким образом, чтобы создать долговременные выгоды для всех стран, – сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов. – Важно, чтобы страны, богатые ископаемым топливом, сыграли ведущую роль в этом переходе из искреннего стремления к глобальной солидарности.

Эксперт также сообщил, что Азербайджан готов принять самое большое и серьезное международное мероприятие – СОР29, которое стартует на следующей неделе. Только журналистов, аккредитованных на 12-дневный марафон СОР29, уже более трех тысяч. 14 ноября в рамках форума будет организована сессия на высоком уровне «Партнерство ЦАРЭС по климату, инновациям и торговле».

Остается добавить, что созданный странами Фонд подготовки проектов по климату и устойчивому развитию поможет странам ЦАРЭС в разработке приемлемых для банковского финансирования региональных климатических проектов, согласованных с их обязательствами в рамках Парижского соглашения.

На полях 23-й Министерской конференции Азиатский банк развития подписал соглашения о вкладах в фонд с Министерством финансов КНР и Министерством экономики и финансов Республики Корея, обеспечив в общей сложности первоначальное финансирование ФППКУР в размере 5 млн долларов.