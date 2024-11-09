ЦАРЭС заглядывает в будущее

Страны – участницы программы одобрили новый План действий по изменению климата и создали региональный климатический фонд
Объединить усилия
Подписание документов состоялось на 23-й Министерской конференции ЦАРЭС, прошедшей в Астане в рамках председательства Казахстана. Участники также одобрили Среднесрочный обзор Стратегии ЦАРЭС-2030, в котором рекомендуется активизировать региональное сотрудничество и усилить операции в направлении климатически оптимизированного развития и региональных общественных благ.
Программа ЦАРЭС – инициатива Азиатского банка развития, и реализуется она в регионе на протяжении более 20 лет в партнерстве с ведущими международными финансовыми организациями. В конференции приняли участие президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, директор Института ЦАРЭС Кабир Джуразода, директор по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Европейской комиссии Петерис Устубс, представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Исламского банка развития, других финансовых организаций.
Участниками встречи стали также правительственные делегации из Южной Кореи, Японии, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана.
В ходе мероприятия высокие представители от стран – участниц программы обсудили взаимодействие государств в области экономической и финансовой стабильности, инфраструктурного развития, торговли, энергетики, водных ресурсов, декарбонизации, а также другие вопросы, подтвердив общее стремление к дальнейшему сотрудничеству.
По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева участие в 23-й Министерской конференции Программы ЦАРЭС принял Премьер-министр Олжас Бектенов.
Глава казахстанского Правительства отметил востребованность программы для региона Центральной Азии. За 20 с лишним лет в регион инвестировано свыше 51 млрд долларов, из них более 9 млрд направлено на проекты в Казахстане.