Глава государства встретился с президентом и главным исполнительным директором Торговой палаты США Сюзанн Кларк. В ходе беседы обсуждались вопросы налаживания долгосрочного сотрудничества с целью увеличения двустороннего товарооборота.
ПопулярноеВсе
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Кубок страны у «Каспия»
На земле предков
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Модерн и классика
Территория поддержки и надежды
Солдаты встретились с автором военных песен
Лучший хоккеист прошлого сезона
Начинать надо с родителей
Выбирай дело по душе
С заботой о родном крае
Сеянцы поставил спонсор
Особенная детская площадка
Айтматов – навсегда
Степная «Илиада»
«Мы – другие!»
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Изменились школьные меню
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
В Мажилисе прошла презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]