Касым-Жомарт Токаев приветствовал итоги недавней американской торгово-инвестиционной миссии высокого уровня в Казахстане, отметив, что наша страна является ключевым партнером Соединенных Штатов в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Казахстан привержен построению эффективного взаимодействия с Правительством США и представителями деловых кругов.

В данном контексте Касым-Жомарт­ Токаев дал высокую оценку содержанию его разговора с Президентом Дональдом Трампом, а также встреч с минист­ром торговли Говардом Латником и руководством ряда крупных американских компаний.

В свою очередь Сюзанн Кларк подтвердила наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Участники встречи рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в различных секторах экономики.