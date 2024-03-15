Ценности, поколения и «текучая современность»
1
Беседовала Юлия Магер
В дискуссиях о развитии государства и общества, в том числе на площадке Национального курултая, все чаще поднимается вопрос ценностей граждан, и эти аспекты действительно тесно взаимосвязаны. О том, какие ценности превалируют в казахстанском обществе, что влияет на их изменение, как смотрят на мир разные поколения, мы поговорили с Айгуль Забировой, доктором социологических наук, главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.