Ценности, поколения и «текучая современность»

– Айгуль Тлеубаевна, для чего вообще социо­логи изучают такой аспект общественной жизни, как ценности?

– Для начала отмечу, что ценнос­ти изучают не только социо­логи, эти вопросы важны для политологов, демографов, экономистов. Это динамично развивающееся поле исследований.

Что касается целей таких исследований, то у разных акторов они могут отличаться. Например, с позиции госполитики это один из ключевых вопросов, потому что крайне сложно работать с обществом, решать какие-то задачи развития, модернизации и так далее, не понимая, что является важным для человека. Ведь успешность экономических и политических преобразований во многом определяется и ценностями людей, культурой общества.

Базово можно выделить главную цель таких исследований: мы изучаем ценности для того, чтобы понять общество, узнать, какое оно, что волнует людей, которые его составляют. Мы изу­чаем ценности и потому, что они изменяются, и важно понимать, как и почему, ведь это напрямую влияет на общественные нормы и поведение человека.

Исследования ценностей как самостоятельная отрасль в социологии как в науке появились относительно недавно. Более или менее систематические исследования ценностей начались только во второй половине XX века. Сегодня есть несколько основных школ, исследовательских групп, которые занимаются этим направлением, и одна из самых известных – школа американского политолога Рональда Ингл­харта. Именно он еще в 1980-х годах запустил большой проект «Всемирный обзор ценностей», благодаря которому удалось создать обширную базу данных по этой теме действительно глобального масштаба. Социологи в рамках проекта раз в четыре года проводят опросы в более чем 100 странах. Казах­стан с 2011 года является участником этого кросскультурного исследования.

Почему эти исследования так важны? Одна из ключевых характеристик современных обществ – это модернизация, то есть переход от одного способа производства (аграрного), от традиционного образа жизни, мышления, сознания к современному, постиндустриальному. И в этой связи возникает вопрос: индус­трии модернизируются, технологии развиваются, экономики растут, а насколько общества, люди успевают за этим прогрессом? Влияют ли происходящие в материальном мире изменения на их ценности и мировоззрение?

И вот Инглхарт за десятилетия своих исследований (они проводились систематически, волнами) собрал огромный массив эмпирических данных, на основе которых уже можно найти ответы на эти вопросы.

– Какие бывают общест­ва в зависимос­ти от превалирующих в нем ценностей? И какое общество мы имеем в Казахстане?

– Социологи выделяют два типа ценностей – традиционные и современные. В терминологии Инглхарта они называются материалистические и постматериалистические.

Когда мы говорим о традиционных или материалистических ценностях, то одна из основных категорий, которыми мы оперируем, это ценности выживания. Они характерны для обществ, в которых социально-экономическая ситуация такова, что удовлетворение базовых пот­ребностей людей находится под вопросом. То есть люди не чувствуют себя в физической и экономической безопасности (преступность высокая, нет постоянной работы или источника доходов, затруднен доступ к образованию, медицине и так далее), и решение этих вопросов (вопросов выживания) является для них ключевой целью, которая и определяет их систему ценностей.

Постматериалистические же ценности превалируют в общест­вах, в которых у людей уже решены все витальные вопросы, у них нет проблемы выживания, у них достаточно денег, ресурсов, самого разного капитала, есть доступ к качественному образованию и здравоохранению. В таких обществах ценностью становится в первую очередь самореализация и все, что ей способствует, – свобода, права человека, путешествия, развитие себя как личности и профессионала и так далее.

В 2022 году я анализировала ценностные ориентации в Казахстане на основе базы данных, которая была собрана в нашей стране в рамках Всемирного обзора ценностей. Это были данные 2011 и 2017 годов, но как социолог могу сказать, что ценности общества – это не то, что может кардинально измениться за пару лет. Так что этим данным можно доверять.

Согласно этим двум опросам, от четверти до трети населения Казахстана находится в парадигме материалистических или традиционных ценностей. Постматериа­листические ценности, ценнос­ти самореализации характерны для достаточно узкой прослойки населения – около 10%.

Но большая часть населения – от 50 до 70% – посередине, большинство казахстанцев – носители смешанных ценностей. Что это означает? У людей с хорошим образованием и высоким доходом ценности самореализации важны, но это может сочетаться с высокой фертильностью (многодетностью), тогда как многодетность – это больше реальность сообществ выживания. Для человека с невысокими доходами может быть важно вкладываться финансово, материально в собственное профессиональное развитие или развитие детей, в путешествия, но при этом воп­рос собственного жилья у него не решен.

Есть у нас и, так сказать, рейтинг ценностей казахстанцев. В топ-6 входят такие ценности, как семья, друзья, свободное время, работа, религия, политика. По этому перечню также становится очевидно, что в нашем обществе превалируют носители смешанных материалистичес­ких и постматериалистических ценностей.

– Отличаются ли ценностные парадигмы у разных поколений?

– Безусловно. На этом, кстати, строится одно из объяснений, почему ценностные ориентиры в обществе столь неоднородны.

Для начала – что такое поколение? Это большое сообщество людей, которых объединяет не только период рождения, но и исторический опыт, конкретные переживаемые ими большие общественные события. Сейчас наиболее активные и крупные поколенческие группы, которые формируют наше общество, – это поколение Х, миллениалы (они же Y) и поколение Z.

В Казахстане, пожалуй, сейчас самая сильная и серьезная в социальном плане часть общества – это иксы (рожденные в 1964–1980-х годах). Это позднесоветское поколение, получившее хорошее образование, «проповедующее» профессионализм как современную ценность. Это поколение, на чью жизнь выпали сложные социально-экономические обстоятельства начала независимости и большие культурные сдвиги в результате перехода к рыночной экономике. Я бы определила их несущей конструкцией нашего общества. Это как раз поколение со смешанным материалистичес­ким, постматериалистическим набором ценностей.

Миллениалы, особенно те, кто родился уже во второй половине 1990-х годов, демографически самая крупная и в некотором смысле особая поколенческая группа для нашей страны. Это первое «поколение независимос­ти», это люди, которые другой государственности, кроме как казахстанской, не знают! За этим поколением очень интересно наблюдать и нам, социологам, важно их понимать, потому что именно миллениалы совсем скоро станут несущей конструкцией государства и будут продвигать (и даже уже продвигают) свою парадигму ценностей, за которыми стоят нормы, поведение, а значит, социально-экономический профиль государства. Уже сейчас, несмотря на то что ценностный фундамент общества пока еще формируется иксами, миллениалы приносят в эту общую картину новые веяния.

Кроме того, и это очень интерес­ный момент, миллениа­лы, судя по статистическим данным, самое образованное поколение за всю историю Казахстана, Великой степи и так далее. Никогда у людей не было столько возможностей получить высшее образование, в том числе за рубежом, как сегодня! Но современный мир переживает смену парадигмы ценностей, когда просто быть образованным, иметь дип­лом – недостаточно. На первый план выходят обучаемость, гибкость, квалификация, умение договариваться, эмпатия, то есть софт скиллс.

Ценности миллениалов очень сильно отличаются от предыдущих поколений именно этой гибкостью. Они готовы на протяжении своей жизни несколько раз, порой кардинально поменять сферу деятельности. И такие случаи, когда, условно говоря, айтишники уходят в коневодство, уже есть. Типично для миллениалов и то, что они ценят свободное время больше, чем стабильную работу и большие доходы, а значит, понимание ценности успеха и благополучной жизни меняется.

Сейчас уже довольно большую часть населения страны составляет также поколение Z – это люди, родившиеся в первую декаду 2000-х годов. У них тоже много своих особенностей, в первую очередь потому, что на взросление этого поколения приш­лось бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, Интернета. Многие в этом поколении – домоседы, у них вся жизнь «в цифре», в Сети. На мой взгляд, они меньше склонны к привычному для подрастающего поколения девиантному поведению – дракам, алкоголю, но в то же время их образ жизни усиливает риски для ментального здоровья – есть угроза депрессий, стрессов, физический абьюз перешел в онлайн-буллинг. Так что это поколение требует внимания общества и социологов.

В целом, я думаю, на поколение Z у страны большие надежды. Они лучше других ориентируются в современном мире, в потоках информации, они очень обучаемые. Но надо понимать и оборотную сторону «гаджетнос­ти», в том числе в образовании, ведь глубокая включенность в цифровую среду формирует специфическое восприятие – мимолетное, краткосрочное, нелинейное.

Ценности поколения Z – быс­трота и эффективность. Такой подход создает риски для поступательного развития, потому что не предполагает устойчивый и линейный прогресс, постоянное движение вперед, я имею в виду настойчивую работу час за часом, день за днем. Нацеленность на быстрые результаты чревата поверхностностью, откатами назад.

Когда мы говорим о ценностных ориентирах с позиции поколений, это, кстати, отлично иллюстрирует, почему для госполитики очень важно понимать, кто наши граждане, как они думают, что ценят в своей жизни, и принимать решения, учитывая эту информацию. Потому что то, что будет работать для одного поколения или для одной социальной группы, у другой может вызвать непонимание и отторжение.

– Но должны же быть ценности, которые характерны для общества в целом, которые работают как консолидирующий фактор?

– Действительно, если общество хочет функционировать стабильно, то внутри него должна быть определенная солидарность – это одна из ценностей, которые Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил как «общенациональные».

Поскольку мы достаточно молодое государство, я бы сказала, что у нас общество все еще складывающихся солидарнос­тей. И здесь важно понимать, что солидарность должна быть не механической (возникшей просто потому, что люди живут на одной территории), а органической – такой, которая подразумевает заинтересованные и, что важно, прагматичные связи между людьми.

Кроме того, есть такой очень важный момент: мы привыкли понимать солидарность как сильный конформизм, как готовность поступиться собственными интересами во имя коллектива, даже если ты с этим не согласен. Но сегодня формируются другие солидарности, более прагматичные, гибкие, базирующиеся на других идеологических основах и механизмах взаимодействия.

Для тех же миллениалов, нап­ример, солидарность – это про отношения, про социальные связи, которые формируются в том числе и в социальных сетях, что делает их шире и разнообразнее.

Так, в советское время одной из базовых была солидарность рабочих, трудового коллектива. Сегодня мы видим, как формируются солидарности по интересам, тематические сообщества, которые вырастают в серьезные гражданские активности. Нап­ример, один из очень сильных последних трендов – родительство, к которому миллениалы относятся серьезнее, чем к работе, консолидируются на этой почве, создают новые родительские, профессиональные форматы для развития собственных детей, взаимодействия с ними.

Очень важно понимать, что солидарности XXI века будут иными, чем в XX. Может показаться, что они становятся более фрагментированными, кто-то может даже усмотреть в этом распад социальных связей. Но как социолог, я не могу с этим согласиться. Жизнь меняется, общественный уклад меняется, и формируются качественно новые связи между людьми. Этого не нужно бояться, не стоит пытаться возрождать какие-то старые солидарности в новом времени.

– Насколько устойчивы эти новые солидарности?

– Давайте начнем с того, что есть еще две важные ценности, измерить которые напрямую мы не можем и по­этому часто о них и не говорим, – это ценности стабильности и ценности изменений.

Что нам нужно понять про эти ценности: до сих пор в обществе актуальна парадигма, что хорошая жизнь – это стабильная жизнь. Но XXI век с его технологическим прогрессом, стремительными изменениями во всех сферах показал нам, что это не так. Это очень непросто принять, но сегодня одной из ключевых является именно ценность изменений: мы жаждем движения, понимаем важность прогресса, видим необходимость трансформации и модернизации.

Человеческие связи также этому подвержены. Выстраивая отношения с отдельными людьми или группами, мы не можем быть уверены в том, что нам с ними будет по пути всегда. Повторюсь – этого не надо бояться. Это часть новой парадигмы мышления, отношений. Например, даже вступая в брак, какую гарантию стабильности отношений мы можем получить? И если этой гарантии нет, то что же теперь – замуж не выходить? Да, в XIX и даже XX веке это было очень важно – брак один и на всю жизнь, но это не гарантировало, что союз будет хорошим, счастливым, успешным. Времена меняются, и бывают обстоятельства, когда оставаться на месте, будь то отношения, работа, место жительства, – это движение в никуда, регресс.

Социолог Зигмунд Бауман соз­дал и развил очень важный и красивый культурологический концепт – «текучая современность». Этот концепт прекрас­но описывает наше общество, в котором отношения между людьми, солидарности также приобретают текучий характер. Если раньше, например, когда человек входил в одну общину (солидаризировался с одной группой людей), то вход в другую автоматически был для него закрыт. Сегодня все ровно наоборот – чем больше у тебя различных социальных связей, чем в большее количество групп ты вхож, тем большей информацией ты владеешь, тем больше у тебя возможностей в поиске работы, деловых партнеров и так далее.

Гибкость, открытость, развитие в изменении очень характерны для постиндустриального общества. И это на самом деле очень хороший фундамент для того, чтобы выстраивать консолидирующие связи в обществе, сближать друг с другом носителей различных ценностей, выстраивать взаимопонимание между различными слоями населения.

– Что оказывает влияние на изменение ценностей в обществе?

– Я уже упоминала Всемирный обзор ценностей Инглхарта, так вот, например, анализируя полученные в ходе этого исследования данные, социологи сделали один важный «макровывод» – рано или поздно экономическое развитие общества приводит к поступательному изменению в ценнос­тях в сторону демократии и свободы. Инглхарт делает важную ремарку: экономическое развитие – это не только фактический рост ВВП, но и рост качества жизни во всей широте этого понятия (от образования и здравоохранения до качества инфраструктуры), это базовые свободы человека – физическая, экономическая, политическая.

То есть чем больше социально-экономических условий для самореализации человека создано, тем больше шансов выпестовать в обществе новые ценности. Тут в целом подход можно описать метафорой: хочешь вырастить хороший сад – поливай его.

В целом, как мы видим, ценности меняются с поколениями, и на их формирование влияют большие события или вызовы, которые то или иное поколение пережило, – это могут быть война, обретение независимости, какое-то большое глобальное событие или явление, вроде изобретения Интернета или пандемии.

Если говорить о Казахстане, то сейчас наше общество стоит перед огромными вызовами – что нам делать как стране и нации, в каком направлении двигаться? Здесь и внутренняя повестка, и внешние условия. Эти вызовы адресованы в первую очередь молодому поколению. И от того, как оно сейчас примет эти вызовы и как сумеет на них ответить, будет зависеть не только будущая ценностная матрица общества, но и траектория развития всего государства. В свою очередь государственная система может и должна им помочь, создавая условия для самореализации молодежи посредством развития институтов образования, новых каналов социальной мобильности.

Это вновь показывает, насколько важно изучать общественные ценности. Казахстанский инс­титут стратегических исследований при Президенте уже в этом году планирует провести большое социологическое исследование ценностных ориентиров казахстанцев, в том числе и в поколенческом разрезе. Думаю, это исследование поможет в выстраивании действительно рабочих и результативных стратегий развития государства и общества.