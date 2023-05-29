Ценовую ситуацию на продукты за неделю рассмотрели в Правительстве РК

Средний индекс в +0,1% в основном сложился из-за сезонного роста цен на картофель, морковь, лук. Цены на хлеб, рожки, курицу, сахар, соль стабильны.

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На совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина рассмотрели ценовую ситуацию на социальные продукты за неделю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Средний индекс в +0,1% в основном сложился из-за сезонного роста цен на картофель, морковь, лук. Цены на хлеб, рожки, курицу, сахар, соль стабильны.

Сохраняется темп снижения цены на гречку, за неделю цена на эту крупу снизилась еще на 1,2%, всего с начала года – на 23%. Кроме того, продолжается тенденция снижения цен на подсолнечное масло – 0,4% (с начала года снижение на 5,8%), муку – 0,2% (с начала года – на 2,5%).

Также на текущей неделе отмечено снижение индекса цен в целом на СЗПТ в Павлодарской области на 0,3%. Доля снижения во многом обусловлена уменьшением цен на масло подсолнечное и яйца.

О наличии запасов прошлогоднего урожая на межсезонье и результатах сбора раннего урожая доложил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. По приведенным данным, в Туркестанской области начался сбор раннего картофеля, план на июнь-июль составляет 180,4 тыс. тонн. В Алматинской области на июнь-июль планируется сбор этого овоща в объеме 37,8 тыс. тонн. Таким образом необходимый уровень обеспеченности регионов в картофеле будет покрыт за счет раннего урожая из южных регионов.

При наличии запасов прошлогоднего урожая моркови основной объем потребности внутреннего рынка в июне планируется покрыть за счет импорта. При этом уже к концу июня в Туркестанской области начнется сбор ранней моркови, по планам – 30,3 тыс. тонн. В регионе уже собрано 90,8 тыс. тонн капусты. Этого и будущего урожая раннего овоща достаточно для покрытия потребности рынка. По информации акимата Туркестанской области, в настоящее время цена капусты с поля составляет от 70 до 100 тг/кг.

В Жамбылской области планируется сбор раннего лука в объеме 105,8 тыс. тонн, в Туркестанской области – 55,4 тыс. тонн. Учитывая, что на июнь объемы запасов СПК сформированы, регионам рекомендовано в июле осуществлять поставки с южных регионов.

Что касается заготовок урожая на зиму-весну 2024, по форвардному закупу уже заключены договоры на поставку 129 тыс. тонн овощей будущего осеннего урожая: картофеля – 70,6 тыс. тонн, моркови – 19,7 тыс. тонн, лука – 22 тыс. тонн и капусты – 16,5 тыс. тонн.

В ходе совещания акимат Кызылординской области поднял вопросы залогового обеспечения производителей при заключении форвардных договоров, возможности хранения уже законтрактованной продукции (картофеля) на складах производителей. По итогу рассмотрения вопроса Серик Жумангарин поручил проработать механизм совместно с Министерством сельского хозяйства.

Вместе с тем, в регионе в начале июня планируется завершение посева риса. Со стороны акимата Кызылординской области предложено провести встречи непосредственно с участием представителей заинтересованных госорганов, региональных СПК, торговых сетей других регионов для заключения контрактов на закуп осеннего урожая. Это позволит зафиксировать цены на рис с учетом хранения, а также будет возможность в дальнейшем регулировать торговую надбавку в течение года.

Серик Жумангарин поддержал предложение акимата Кызылординской области в отношении ранней контрактации риса. Также поручил принять все необходимые меры по дальнейшему сдерживанию роста цен на социальные продукты питания.