Более трехсот студентов получают образование в филиале Cardiff University
ПопулярноеВсе
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Президент Ирана прибыл в Акорду
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]