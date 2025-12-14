Несколько лет назад Президент Касым-Жомарт Токаев поручил открыть в Казахстане филиалы лучших зарубежных вузов. Сейчас их в стране около 40. Среди них – филиал Cardiff University.

Надо сказать, что это первый зарубежный кампус известнейшего вуза во всей Центральной Азии. Вице-провост по академическим вопросам PhD Талғат Жүсіпбек отмечает, что их учебное заведение имеет высокий академический потенциал, и они будут уделять приоритетное внимание STEM-областям: наука, технология, инженерия, бизнес.

Прежде чем говорить о филиа­ле, расскажем немного о самом вузе, находящемся в столице Уэльса, недалеко от берега залива Кардифф. Головной офис Cardiff University, входящий в состав Russell Group, имеет 140-летнюю историю. В нем обучаются более 33 тыс. студентов и трудятся свыше 8 тыс. сотрудников. Но его особенность не столько в количественных показателях, сколько в качественных: 91% научных работ признаны международно значимыми, а среди выпускников – политики, ученые, нобелевские лауреаты, предприниматели и лидеры мирового уровня.

И тут возникает вопрос: почему именно Казахстан выбран в качестве страны дислокации филиала?

– Хороший вопрос! И здесь в первую очередь важно отметить стратегическое видение и последовательную политику Президента Казахстана, направленную на модернизацию страны и привлечение инвестиций, в том числе в сферу высшего образования. В этом контексте ключевую роль в практической реализации данных приоритетов играет министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он лично возглавил отечественную делегацию, которая летом прошлого года посетила головной офис вуза. Тогда был подписан трехсторонний меморандум между нашим профильным ведомством, общественным фондом Qualified Centre of Education и Cardiff University о создании зарубежного филиала университета в Астане.

Вся эта кропотливая работа основывалась на детальном анализе. Иностранные коллеги изучали нашу страну, как говорится, вдоль и поперек. И кстати, географическое положение, экономическое состояние, уровень академического развития стали нашими козырями. Cardiff University Kazakhstan является первым и единственным кампусом университета Russell Group в Центральной Азии. Для понимания: Russell Group – это объединение 24 ведущих научно-исследовательских университетов Великобритании, – говорит Талғат Зыпарбекұлы, отмечая, что Cardiff University, по данным Centre for World University Rankings 2025, входит в топ-1% лучших университетов мира.

Конечно, представителям зарубежного вуза требовалась дополнительная информация о стране и столице республики в частности. Поэтому в нояб­ре 2024 года делегация Cardiff University совершила ответный визит в Казахстан. Тогда также был подписан ряд двусторонних документов. А в феврале этого года иностранные коллеги вновь приезжали в Астану, чтобы завершить работу над академическими программами будущего филиала, а также оценить перспективы сотрудничества с местными университетами и образовательными организациями.

– Торжественная церемония открытия зарубежного кампуса Cardiff University состоялась 3 сентября 2025 года, ознаменовав собой новую веху в развитии отечест­венного высшего образования и международного сотрудничества. Скажу больше: он стал центром академического превосходства, научных исследований и международных проектов. Несмот­ря на то что наш филиал является частным, нам оказывается государственная поддержка в виде выделения грантов для студентов.

На сегодняшний день у нас учатся 316 человек, 300 из которых – на бесплатной основе. При этом сумма оплаты для тех, кто поступил на коммерчес­кой основе, значительно ниже той, что действует в Уэльсе. Например, казахстанский студент оплачивает в год 16 тысяч долларов, а иностранный – 18 тысяч. Это значительно дешевле установленной в головном офисе суммы, поскольку там оплата практически вдвое больше – 29 тысяч фунтов стерлингов. Это наглядный пример того, что в Казах­стане учиться дешевле. Но самое важное то, что для получения зарубежного образования необязательно выезжать за пределы страны, – подчеркивает вице-провост.

Обучение в филиале ведется исключительно на английском языке, поэтому при наборе абитуриентов учитываются результаты экзаменов IELTS (британский формат), TOEFL (американский формат). Минимальный балл по IELTS должен составлять 6.0 (не менее 5.5 по каждой секции). Для поступления также требуется аттестат о среднем образовании со средним баллом не ниже 4.0 из 5.0, при этом по математике – не менее 4 из 5.

По словам Талғата Зыпарбекұлы, абитуриенты этого учебного года приятно удивили: у всех поступивших средний балл по знанию языка был не ниже показателя 7.5. Из общего количества студентов 34% – столичные ребята, 66% – приехали из других городов и регионов. Все они после трехлетнего обу­чения в стенах астанинского кампуса поедут на летний семестр в Уэльс.

– Кампус рассчитан на более чем 2 000 студентов. У нас есть договоренности с несколькими городскими общежитиями, а также есть развозка для студентов. В филиале работают ведущие преподаватели головного офиса. Мы предлагаем программы бакалавриата по бизнес-менеджменту, компьютерным наукам, строительной инженерии и геологии разведки. В дальнейшем планируется открытие новых бакалаврских направлений: экономика, математика, международные отношения и биологические нау­ки. Также готовятся к запуску магистерские программы, включая искусственный интеллект и науку о данных, математичес­кие финансы, Executive MBA, общественное здравоохранение и устойчивое управление цепочками поставок, – резюмировал Талғат Жүсіпбек.

Подводя итог, скажем и о биб­лиотечном фонде филиала вуза. Особенность его в том, что студентам уже доступен широкий спектр ресурсов. С момента зачисления они получают доступ к основной библиотеке головного университета. В ней представлены свыше 800 тыс. электронных книг и миллионы статей из ведущих академических журналов. Онлайн-библиотека Университета Кардифф в Казахстане сегодня одна из самых авторитетных в стране.

Поскольку университет ориентирован на исследования, биб­лиотека регулярно оформляет подписки на крупнейшие мировые издательства. Если нужного ресурса нет в фондах вуза, то его запрашивают у партнерских гигантов, например, Кембриджа, Оксфорда или Гарварда. Кроме того, около 200 библиотекарей Кардиффского университета поддерживают и казахстанскую библиотеку: студенты могут обратиться в онлайн-чат и получить помощь по любому зап­росу всего за несколько минут.

Открытие Cardiff University Kazakhstan стало новой страницей в истории нашей страны. Кампус сочетает лучшие британские академические традиции с устремленностью Казахстана к глобальному развитию и открывает новые возможности для будущих поколений студентов, стремящихся к международному образованию и научным достижениям.