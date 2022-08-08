Центр для особенных детей

Детский центр планируют построить на побережье Алаколя в области Абай. Как сообщили в областном акимате, к ним обратился инвестор, владелец базы отдыха «Абайбек», в собст­венности которого имеется земельный участок с действующей базой отдыха на озере Алаколь в Урджарском районе. Предприниматель за собственные средства намерен реконструировать действующую базу отдыха и построить центр для обслуживания детей с особенными потребностями.

По информации исполняющего обязанности руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Анзора Абаева, идею предпринимателя поддержали, акимат области Абай готов оказать содействие. В ходе встречи бизнесмену разъяс­нили нормативы и правила, порядок оформления и перечень документов, необходимых для строительства.