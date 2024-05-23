Центр сейсмологии должен соответствовать мировым стандартам

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Айгуль Турысбекова

Аким Алматы Ерболат Досаев принял решение отремонтировать и оснастить Научный центр сейсмологии

Фото: пресс-служба акимата г. Алматы

В ходе посещения Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Министерства чрезвычайных ситуаций он ознакомился с материально-технической базой учреждения и заслушал проблемные вопросы. Основным направлением деятельности центра является оценка сейсмической опасности территории всей страны и сейсмологический мониторинг.

Директор научного центра Даулет Сарсенбаев отметил, что в здании центра 1986 года постройки ни разу не проводился капитальный ремонт, большая часть оборудования устарела, также стоит вопрос нехватки кадров. Аким мегаполиса подчеркнул, что в целях повышения сейсмической безопасности в городе будет усилено взаимодействие всех структур гражданской защиты с применением современных технологий предупреждения чрезвычайных ситуаций.

«Мы приняли решение отремонтировать здание за счет бюджета города. Также будет выделено порядка 2 миллиардов тенге на научные исследования, что позволит увеличить фонд оплаты труда, обмениваться опытом с зарубежными коллегами, привлекать новые кадры. Данный центр – очень важен не только для города, но и для всей страны, поэтому он должен соответствовать мировым стандартам», - сказал Ерболат Досаев.

В настоящее время Республиканская сеть сейсмологических наблюдений (РССН) состоит из 70 сейсмических станций и пунктов наблюдений, расположенных в 12 областях Казахстана и городе Алматы. На станциях проводятся сейсмические, геофизические, гидрогеологические, наблюдения по 160 различным параметрам. В случае ощутимого землетрясения дежурные в оперативном режиме определяют его параметры: время в очаге, координаты эпицентра, класс землетрясения или его магнитуду.

Справка: здание, в котором располагается Научный центр, было построено в 1986 году. Следует отметить, что центр был создан в результате реорганизации ТОО «Институт сейсмологии» МЧС РК и ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС РК путем их слияния.

#Алматы #ремонт #центр #сейсмология

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