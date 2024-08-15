Центрально-Азиатский хаб Euronews откроется Астане

Как отметил глава совета директоров Euronews Педро Варгас Давид, это очень важный шаг как для Казахстана, так и для Euronews

Фото: пресс-служба МКИ РК

В ходе рабочей поездки в Брюссель министр культуры и информации РК Аида Балаева провела встречу с председателем Совета директоров Euronews Педро Варгасом Давидом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Стороны подписали соглашение об открытии представительства Euronews по Центральной Азии в Астане.

Как отметили в министерстве, Казахстан проводит масштабные преобразования во всех сферах жизнедеятельности государства, играя ключевую роль в Центрально-Азиатском регионе. Именно поэтому факт открытия представительства Euronews в Астане имеет огромное историческое значение.

«Для нас это по-настоящему большое событие, которое открывает невероятные доселе возможности для того, чтобы заново презентовать Казахстан миру. Казахстан – это не просто прямой наследник великой цивилизации номадов, имеющий богатейшее культурное и историческое наследие, прекрасную природу и замечательных людей. Казахстан — это часть современного мира, где сегодня происходят беспрецедентные изменения, основанные на прогрессивных идеях Президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстан — это государство, которое готово поделиться с цивилизованным миром не только своим уникальным духовно-культурным наследием и социально-экономическим потенциалом, но и отдать во имя мира свое большое сердце и душу. Поэтому я очень рада, что команда Euronews будет вещать о Казахстане на весь мир из самого сердца нашей страны – из прекрасной Астаны!» - сказала на встрече Аида Балаева.

Командой Euronews в ближайшее время планируется трансляция телешоу Modern nomads об искусстве, культуре и образе жизни казахов, программы «Связь Востока и Запада», освещающей деловые и экономические события в стране, «Голоса из Центральной Азии» - интервью с известными деятелями региона, ряд репортажей Focus, освещающих крупные региональные мероприятия и проведение обучающих тренингов и мастер-классов для повышения квалификации сотрудников отечественных СМИ и пресс-служб.

«Это очень важный шаг как для Казахстана, так и для Euronews. Я понимаю, что с казахстанской стороны это первый крупный международный новостной игрок, который собирается создать хаб в Астане. И это показывает, насколько страна открыта миру. С точки зрения Euronews, это наше самое дальнее расширение на восток. Казахстан является центром Евразийского континента, и это демонстрирует силу нашего присутствия не только в европейских странах, но и за пределами континента. Мы — канал, который транслируется для 1,2 миллиарда людей по всему миру, и присутствие в Центральной Азии было тем, чего мы давно хотели», - отметил председатель совета директоров Euronews Педро Варгас Давид.

Euronews выступил с инициативой стать информационным партнером Всемирных игр кочевников, которые пройдут в сентябре текущего года в Астане и станут масштабным международным событием, добавили в Минкультуры.