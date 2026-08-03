Инклюзивный проект для детей с инвалидностью реализовали в Карагандинской области

Фото: МКИ

В поселке Топар Абайского района Карагандинской области успешно завершился социально-экологический проект «Инклюзивная аллея: гарден-терапия и безбарьерный семейный отдых», реализованный в рамках проекта «Развитие гражданских инициатив на селе», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным ведомства, инициатива объединила более 80 участников и стала площадкой для поддержки детей и молодежи с инвалидностью, их семей, а также развития инклюзивной среды и общественной активности.

Проект реализовало общественное объединение инвалидов «Тамаша Адам» в рамках малого гранта при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и координации Центра поддержки гражданских инициатив.



Главная цель инициативы – повысить качество жизни семей, воспитывающих детей и молодежь с инвалидностью.



Одним из первых мероприятий проекта стала экологическая акция. Участники высадили саженцы сирени и приняли участие в благоустройстве села. Акция объединила людей с инвалидностью, членов их семей, волонтеров и жителей поселка.



Продолжением проекта стал семинар-тренинг. Специалисты рассказали о возможностях социальной адаптации, принципах инклюзивного взаимодействия и существующих мерах государственной и общественной поддержки.



Также для участников была организована поездка на местное водохранилище. Программа включала творческие, спортивные и экологические активности, а также практические упражнения, направленные на развитие мелкой моторики, координации движений и сенсорного восприятия у детей.