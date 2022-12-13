Цену куриному яйцу знают птицеводы

Чтобы прокормить курочек-несушек и не снижать темпы производства яйца, птицефабрика обратилась к проверенному партнеру – АО «Аграрная кредитная корпорация».

Жизнь в окружении многоголосого пернатого царства, ежедневная обработка и сортировка тысяч куриных яиц – работникам ТОО «Аккол кус» хорошо известна цена этого востребованного рынком питательного продукта.



В истории фабрики был трудный период, когда усугубились проблемы с приоб­ретением кормов. Помощь пришла в лице «Аграрной кредитной корпорации», предоставившей льготный заем на пополнение оборотных средств.



А если начинать рассказ, что называется, «от яйца», то восемь лет назад близ села Домбыралы, что в Аккольском районе Акмолинской области, была запущена новая птицефабрика. Она стала серьезным игроком на отечественном рынке куриного яйца, вносящим свой вклад в наполнение продуктовой корзины акмолинцев.



У проекта есть еще один значимый социальный аспект – на птицефабрике трудоустроено 90 жителей Домбыралы и других соседних сел.



Краеугольным для предприятия стал вопрос с кормами. Зерно дорожает, а выращивать его самостоя­тельно птицеводы не могут из-за отсутствия собственных земель. В сутки пернатая армия склевывает 40–50 тонн корма, что сравнимо с одним железнодорожным вагоном! Такие вот «аппетиты» у фаб­рики.



Как рассказал директор ТОО «Аккол кус» Сундет Аскаров, эта проблема сохранялась вплоть до весны. Поэтому решено было обратиться к надежному партнеру – «Аграрной кредитной корпорации».



В мае нынешнего года в столичном филиале корпорации был оформлен кредит в размере 98 млн тенге, на которые закуплена тысяча тонн пшеницы урожая 2021 года. Это позволило стабилизировать положение на производстве. Дальнейший закуп кормов будет производиться за счет собственных ресурсов.



...Работники кормоцеха Сергей Гудеев и Андрей Михатов заняты приготовлением корма для кур. Технологический процесс состоит из нескольких этапов. Начинается с дробления поступающего в кормоцех цельного пшеничного зерна. Измельченная дробленка смешивается с подсолнечным шротом, рапсовым жмыхом и соей. Полученная комбинированная масса и есть птичий корм.



Директор ТОО «Аккол кус» Сундет Аскаров рассказал, что в цехах содержится 250 тыс. кур-несушек выведенной в Голландии породы Хайсекс Браун. В этом году птичье «население» фабрики пополнилось еще на 50 тыс. суточных цыплят уже другой породы – Хай-Лайн Соня, приобретенной у казахстанского производителя.



Курица начинает нестись по достижении 120-дневного возраста. Весь ее активный «трудоспособный» возраст длится два года, в течение которых она приносит в среднем 29 яиц в месяц. Спус­тя два года яйценоскость снижается.

В прошлом году было произведено 63 млн штук яиц. Ежедневно «Аккол кус» отправляет в торговую сеть более 45 тыс. штук яиц.



Чтобы увидеть воочию, как работает птицефабрика и ее труженики, мы отправились на экскурсию по ее производственным цехам. В длинных рядах – подросшие цыплята в белом оперенье. Смотрит за ними Любовь Потанина.



Хозяйка цеха – жительница села Домбыралы, муж трудится в местном фермерском хозяйстве. Со своей работой птичница справляется хорошо и входит в число лучших работниц птицефабрики. Получает за свой труд около 160 тыс. тенге в месяц, что для села является неплохим заработком.



Ее задача – конт­роль функ­ционирования автопои­лок, поступления корма, наблюдение за здоровьем молодняка. В возрасте четырех месяцев вчерашние цыплята начинают нестись. Вначале их яйца бывают мелковатыми, но с течением времени продукт становится крупнее.



Яйца делятся на категории в зависимости от размера, и чем старше курица, тем крупнее ее яйцо.



В соседнем производственном цехе содержатся взрос­лые куры-несушки. Они имеют яркое бордово-красное оперенье. Все процессы в цехе автоматизированы. Все, кроме расфасовки яиц в лотки – эту работу выполняют птицевод На­талья Скрыгина и птичница Сания Дарбалина.



Кроме расфасовки подругам нужно отделять бракованные яйца, чтобы они не попали в общие коробки. За две рабочие смены через руки фасовщиц проходит более 45 тыс. яиц! Это же каким наметанным должен быть глаз, чтобы в общем потоке безошибочно «вычислить» брак!



ТОО «Аккол кус» имеет восьмилетнюю историю. Но первые пенсионеры здесь уже имеются. В минувшем году на заслуженный отдых с почетом проводили механизатора Александра Деля и бухгалтера Татьяну Тополя. В числе лучших работников – слесарь-оператор Айдос Ыдырысов, оператор кормоцеха Сергей Гудеев, водители Петр Гафнер и Иван Мисник.



На птицефабрике дорожат сложившимися отношениями с финансовым партнером. По информации председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Алмата Аширбекова, в целом по республике компания поддержала 19 птицефабрик, объем финансирования со стороны корпорации составил 36 млрд тенге.